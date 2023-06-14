Стал доступен первый планировщик билдов Diablo 4 и он невероятно подробный ©

Diablo 4 вышла всего пару недель назад, но кто-то уже создал всеобъемлющий "конструктор персонажей".



Вы можете получить доступ к новому конструктору персонажей здесь, где вы можете выбрать класс с любым подходящим классу снаряжением. Это должно серьезно помочь более целеустремленным и хардкорным игрокам в Diablo 4 в тщательном планировании и настройке своих персонажей.



В нем также есть функция сообщества в публичной базе данных. Вы можете сохранять и делиться своими персонажами с другими членами сообщества Diablo 4 через конструктор, чтобы увидеть, как ваше собственное творение выглядит в сравнении с другими, и как вы могли бы улучшить и подправить своего персонажа с помощью новых идей и снаряжения.