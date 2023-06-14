Diablo 4 06.06.2023
7.7 606 оценок

Стал доступен первый планировщик билдов Diablo 4 и он невероятно подробный

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Procy_on
Новости

Diablo 4 вышла всего пару недель назад, но кто-то уже создал всеобъемлющий "конструктор персонажей".

Вы можете получить доступ к новому конструктору персонажей здесь, где вы можете выбрать класс с любым подходящим классу снаряжением. Это должно серьезно помочь более целеустремленным и хардкорным игрокам в Diablo 4 в тщательном планировании и настройке своих персонажей.

В нем также есть функция сообщества в публичной базе данных. Вы можете сохранять и делиться своими персонажами с другими членами сообщества Diablo 4 через конструктор, чтобы увидеть, как ваше собственное творение выглядит в сравнении с другими, и как вы могли бы улучшить и подправить своего персонажа с помощью новых идей и снаряжения.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Raf9111

ну про "первый" я бы не говорил. во первых он уже давно доступен, с релиза игры.

во вторых, есть еще https://d4planner.app/planner не менее глубокий по возможностям. с возможностью смотреть чужие сборки в том числе.

4
Bloxiw

в d4 есть билды? оО

-1
ModRed5555

Ну да. Уникальные свойства на шмотках могут полностью менять геймплей. От этих свойств и строятся билды.

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