Стал известен первый игрок в мире, который достиг максимального уровня в Diablo 4

Появился первый известный игрок, достигший максимального уровня Diablo 4. Это стример Diablo 4 и ютубер «Rob2628», достигший 100-го уровня в RPG от Blizzard после почти трех дней практически безостановочной игры. Его успех делает его первым человеком, достигшим этой вехи и объявившим об этом публично.
Говоря о Робе, стример большую часть времени играл почти исключительно в группах. Он достиг своей цели, победив игрока, который был примерно на один уровень ниже его, и двух других игроков, которые были примерно на два уровня ниже его. Эта разница может показаться небольшой, но последние уровни Diablo 4 требуют больших усилий и времени для получения.
В общей сложности время игры Роба до максимального уровня составило около 54 часов с момента запуска, и экспоненциальное увеличение требуемого опыта, по оценкам, делает последние десять уровней почти такими же длинными, как и первые 90 вместе взятые.
Затем Роб использовал какой-то трюк, что вызвало некоторую критику. Используя групповой эксплойт (связанный с уходом ведущего игрока из группы), вы можете быстро и легко сбросить текущий экземпляр подземелья, в котором вы находитесь. Это позволило команде Роба снова и снова фармить подземелье «Гибель чемпиона», убивая большое количество элитных врагов в быстрой последовательности, отчасти благодаря силе персонажа Роба (варвара, до недавнего нерфа).
И че все три дня можно игру удалять ему?
А магазин
Нет, теперь после всего этого он наконец-то сможет нормально поиграть.
Ну это явно беззаботная жизнь у стримера. Жопа поди болела просто ужас. Играть 3 дня без продуху - это крайне сложно. Тут часа 2 проиграешь и уже тошнит Отто всего 🤮
Он спал 8 часов.
Бедный Отто, его тошнит всего.
а еда , туалет ? да и столько времени сидеть жопа реал валится ..
у него игрожурная версия и до 100 он дошел за 2 недели, ты бы проверил свой бред
И пускай у тебя уже не стоит, зато Activision Blizzard тебя благодарит.. Я не спорю ачивки нужны всем и всегда, но зачем так вьё****ть это беда..
ну ок, и? ну прикол то в чем? нам надо ему преклоняться или статуи возводить?
опять же 100й уровень.... ну да, близзы налюбили его жестко
Предлагаю тебе по каждой новостью писать. «И что?» «какой прикол?»
выйди с игрового портала и никогда не заходи. Клоун.