Стал известен первый игрок в мире, который достиг максимального уровня в Diablo 4 ©

Появился первый известный игрок, достигший максимального уровня Diablo 4. Это стример Diablo 4 и ютубер «Rob2628», достигший 100-го уровня в RPG от Blizzard после почти трех дней практически безостановочной игры. Его успех делает его первым человеком, достигшим этой вехи и объявившим об этом публично.

Говоря о Робе, стример большую часть времени играл почти исключительно в группах. Он достиг своей цели, победив игрока, который был примерно на один уровень ниже его, и двух других игроков, которые были примерно на два уровня ниже его. Эта разница может показаться небольшой, но последние уровни Diablo 4 требуют больших усилий и времени для получения.

В общей сложности время игры Роба до максимального уровня составило около 54 часов с момента запуска, и экспоненциальное увеличение требуемого опыта, по оценкам, делает последние десять уровней почти такими же длинными, как и первые 90 вместе взятые.

Затем Роб использовал какой-то трюк, что вызвало некоторую критику. Используя групповой эксплойт (связанный с уходом ведущего игрока из группы), вы можете быстро и легко сбросить текущий экземпляр подземелья, в котором вы находитесь. Это позволило команде Роба снова и снова фармить подземелье «Гибель чемпиона», убивая большое количество элитных врагов в быстрой последовательности, отчасти благодаря силе персонажа Роба (варвара, до недавнего нерфа).