Diablo 4 06.06.2023
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Стали известны новые подробности о первом сезоне Diablo 4

Simple Jack
Новости

Первый сезон Diablo 4 позволит игрокам собирать новые предметы, улучшать снаряжение и даже выполнять новую цепочку заданий. Season of the Malignant предложит дополнительный контент, и игроки задаются вопросом какую часть прогресса можно будет перенести, а что придется собирать снова.

Хорошая новость заключается в том, что тонны прогресса будут перенесены в сезон 1. Ниже представлен полный список переносимого контента:

  • Прогресс кампании;
  • Приоритетные квесты;
  • Все маунты;
  • Все дополнительные слоты для зелий;
  • Вместимость валюты;
  • Статистика Алтарей Лилит и бонусы славы;
  • Открытые области карты мира;
  • Все трансмогрификации оружия и доспехов;
  • Вся купленная косметика.

К сожалению, часть прогресса не сможет быть перенесена в первый сезон Diablo 4:

  • Аспекты в Кодексе Силы;
  • Валюта;
  • Материалы (растения, руды, части монстров, трофеи);
  • Все предметы в тайнике.

Тем не менее, весь новый контент первого сезона позволит достаточно быстро восстановить потерянный прогресс.

Diablo 4 доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

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