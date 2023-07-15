Стали известны новые подробности о первом сезоне Diablo 4

Первый сезон Diablo 4 позволит игрокам собирать новые предметы, улучшать снаряжение и даже выполнять новую цепочку заданий. Season of the Malignant предложит дополнительный контент, и игроки задаются вопросом какую часть прогресса можно будет перенести, а что придется собирать снова.

Хорошая новость заключается в том, что тонны прогресса будут перенесены в сезон 1. Ниже представлен полный список переносимого контента:

Прогресс кампании;

Приоритетные квесты;

Все маунты;

Все дополнительные слоты для зелий;

Вместимость валюты;

Статистика Алтарей Лилит и бонусы славы;

Открытые области карты мира;

Все трансмогрификации оружия и доспехов;

Вся купленная косметика.

К сожалению, часть прогресса не сможет быть перенесена в первый сезон Diablo 4:

Аспекты в Кодексе Силы;

Валюта;

Материалы (растения, руды, части монстров, трофеи);

Все предметы в тайнике.

Тем не менее, весь новый контент первого сезона позволит достаточно быстро восстановить потерянный прогресс.

Diablo 4 доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.