Стали известны новые подробности о первом сезоне Diablo 4

Первый сезон Diablo 4 позволит игрокам собирать новые предметы, улучшать снаряжение и даже выполнять новую цепочку заданий. Season of the Malignant предложит дополнительный контент, и игроки задаются вопросом какую часть прогресса можно будет перенести, а что придется собирать снова.
Хорошая новость заключается в том, что тонны прогресса будут перенесены в сезон 1. Ниже представлен полный список переносимого контента:
- Прогресс кампании;
- Приоритетные квесты;
- Все маунты;
- Все дополнительные слоты для зелий;
- Вместимость валюты;
- Статистика Алтарей Лилит и бонусы славы;
- Открытые области карты мира;
- Все трансмогрификации оружия и доспехов;
- Вся купленная косметика.
К сожалению, часть прогресса не сможет быть перенесена в первый сезон Diablo 4:
- Аспекты в Кодексе Силы;
- Валюта;
- Материалы (растения, руды, части монстров, трофеи);
- Все предметы в тайнике.
Тем не менее, весь новый контент первого сезона позволит достаточно быстро восстановить потерянный прогресс.
Diablo 4 доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.