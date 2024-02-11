Стали известны подробности обновления 1.3.2 для Diablo IV

Компания Blizzard на своем сайте представила список изменений предстоящего обновления 1.3.2 для игры Diablo IV. Самым главным нововведением в обновлении станет возможность создавать сверхуникальные предметы - теперь их можно будет добыть не только с боссов.
Игрок сможет сам создать сверхуникальный предмет, но для этого понадобится выбить несколько аналогичных предметов, а после их разбора игрок сможет получить из них специальный ресурс - сияющие искры, которые необходимы для создания собственного сверхуникального экземпляра.
Основные изменения в патче 1.3.2:
Создание сверхуникальных предметов
Примечание разработчиков: Сверхуникальные предметы пользуются большим спросом. С началом сезона крови в игре появился новый источник таких предметов: их стало можно получать за убийство монстров, таких как супер-Дюриэль. Тем не менее, мы хотим предоставить игрокам больше возможностей для получения желаемых сверхуникальных предметов, поскольку в некоторых отзывах упоминалось, что повторяющиеся или нежелательные сверхуникальные предметы делают победу менее радостной. Новая система позволяет игрокам разбирать повторяющиеся или нежелательные сверхуникальные предметы, получая новый ресурс, с помощью которого потом можно создать нужный сверхуникальный предмет. Кроме того, значительно повышена вероятность получения сверхуникальных предметов другими способами, помимо боя с супер-Дюриэлем.
- Теперь сверхуникальные предметы можно разбирать, чтобы получить новый ресурс, сияющие искры. Игроки могут принести 5 сияющих искр алхимику, чтобы создать выбранный сверхуникальный предмет. Вкладка «Очищение ресурсов» в интерфейсе алхимика теперь называется «Трансмутация». На ней доступна функция создания сверхуникальных предметов.
Обратите внимание, что в окне предварительного просмотра при создании сверхуникального предмета не будут отображаться свойства предмета.
- Повышена вероятность получения сверхуникальных предметов различными способами, помимо боев с супер-Дюриэлем.
Прочее
- Теперь во время события «Проклятое святилище» святилища получают бонусный эффект в начале события, а не после его окончания.
Особые возможности
- Исправлена неполадка, в результате которой при использовании функции чтения экрана не озвучивался статус получения наград «Лунного пробуждения».
- Исправлена неполадка, в результате которой при использовании функции чтения экрана уровни милости предков не озвучивались корректным образом.
- Исправлена неполадка, в результате которой при использовании функции чтения экрана некорректно озвучивался текст улучшения милости предков.
Сезон конструкта
- Исправлена неполадка, в результате которой на осиных конструктов-визирей не действовали обездвиживающие эффекты.
- Исправлена неполадка, в результате которой на подсказке для пламенных ядер отсутствовала информация.
- Исправлена неполадка, в результате которой в ходе задания «Сердце Кулла» невозможно было получить страницы из дневника.
- Исправлена неполадка, в результате которой только первому участнику группы, который взаимодействовал с обелиском, засчитывалось выполнение соответствующих тайных поручений.
- Исправлена неполадка, в результате которой в чародейских вибрациях Хавезара и Скосглена могли появляться электрические жаровни, недоступные для взаимодействия.
- Исправлена неполадка, в результате которой атаки Мальфаса могли наносить урон игрокам даже после победы над ним.
- Исправлена неполадка, в результате которой в задаче сезонного похода «Недосмотр смотрителя» как предметы, необходимые для призыва Эха Мальфаса, по-прежнему упоминались жемчужины-обереги, а не пламенные ядра.
Лунное пробуждение
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок не мог начать последнее задание «Лунного пробуждения», если он уже достиг максимального уровня милости предков.
- Исправлена неполадка, в результате которой не появлялось святилище, связанное с тайным поручением по очищению святилища на Северном берегу.
- Исправлена неполадка, в результате которой окно милости предков не закрывалось автоматически, когда игрок уходил от Ин Юэ.
Игра
- Исправлена неполадка, в результате которой алчные гоблины не появлялись во время боя со Златолюбцем.
- Исправлена неполадка, в результате которой после уничтожения противников с помощью эффекта мгновенного убийства невозможно было получить добычу.
- Исправлена неполадка, в результате которой у расплавленного сердца Селига не всегда можно было получить максимальное значение прибавки к скорости передвижения.
- Исправлена неполадка, мешавшая получению дополнительной ярости от аспекта отголосков ярости, если игрок изучил «Тактический воодушевляющий клич».
- Исправлена неполадка, в результате которой «Передовая скоростная стрельба» некорректно заменяла бонус к критическому урону из других источников.
- Исправлена неполадка, в результате которой увеличение урона и снижение затрат ресурсов при использовании кольца беззвездных небес рассчитывались некорректно.
- Исправлена неполадка, мешавшая появлению последнего лейтенанта в Ониксовой башне, что не позволяло завершить задание без сброса.
Интерфейс и удобство игры
- Исправлена неполадка, в результате которой добавление пользователя в список друзей во время игры с помощью контроллера сразу же приводило к повторному открытию меню добавления в друзья.
- Исправлена неполадка, в результате которой после добавления заметки о друге сразу же открывалось меню добавления в друзья.
- Исправлена неполадка, в результате которой значки злонравия не отображались на мини-карте в подземелье «Позор предателя».
Прочее
- Исправлена неполадка, приводившая к исчезновению самоцвета в гнезде легендарного или уникального предмета, если предмет роняли на землю.
- Исправлена неполадка, приводившая к нестабильной работе игры у некоторых игроков, использующих SSD-накопители с интерфейсом NVMe.
- Внесен ряд усовершенствований, касающиеся графики, производительности и стабильности.
Выход патча 1.3.2 состоится уже 13 февраля.
а сервера они научили определять дупнутую голду и предметы ?:)
да и всё равно д4 труп