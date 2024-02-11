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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 122 оценки

Стали известны подробности обновления 1.3.2 для Diablo IV

AceTheKing
Новости

Компания Blizzard на своем сайте представила список изменений предстоящего обновления 1.3.2 для игры Diablo IV. Самым главным нововведением в обновлении станет возможность создавать сверхуникальные предметы - теперь их можно будет добыть не только с боссов.

Игрок сможет сам создать сверхуникальный предмет, но для этого понадобится выбить несколько аналогичных предметов, а после их разбора игрок сможет получить из них специальный ресурс - сияющие искры, которые необходимы для создания собственного сверхуникального экземпляра.

Основные изменения в патче 1.3.2:

Спойлер

Создание сверхуникальных предметов

Примечание разработчиков: Сверхуникальные предметы пользуются большим спросом. С началом сезона крови в игре появился новый источник таких предметов: их стало можно получать за убийство монстров, таких как супер-Дюриэль. Тем не менее, мы хотим предоставить игрокам больше возможностей для получения желаемых сверхуникальных предметов, поскольку в некоторых отзывах упоминалось, что повторяющиеся или нежелательные сверхуникальные предметы делают победу менее радостной. Новая система позволяет игрокам разбирать повторяющиеся или нежелательные сверхуникальные предметы, получая новый ресурс, с помощью которого потом можно создать нужный сверхуникальный предмет. Кроме того, значительно повышена вероятность получения сверхуникальных предметов другими способами, помимо боя с супер-Дюриэлем.
  • Теперь сверхуникальные предметы можно разбирать, чтобы получить новый ресурс, сияющие искры. Игроки могут принести 5 сияющих искр алхимику, чтобы создать выбранный сверхуникальный предмет. Вкладка «Очищение ресурсов» в интерфейсе алхимика теперь называется «Трансмутация». На ней доступна функция создания сверхуникальных предметов.
    Обратите внимание, что в окне предварительного просмотра при создании сверхуникального предмета не будут отображаться свойства предмета.
  • Повышена вероятность получения сверхуникальных предметов различными способами, помимо боев с супер-Дюриэлем.

Прочее

  • Теперь во время события «Проклятое святилище» святилища получают бонусный эффект в начале события, а не после его окончания.

Особые возможности

  • Исправлена неполадка, в результате которой при использовании функции чтения экрана не озвучивался статус получения наград «Лунного пробуждения».
  • Исправлена неполадка, в результате которой при использовании функции чтения экрана уровни милости предков не озвучивались корректным образом.
  • Исправлена неполадка, в результате которой при использовании функции чтения экрана некорректно озвучивался текст улучшения милости предков.

Сезон конструкта

  • Исправлена неполадка, в результате которой на осиных конструктов-визирей не действовали обездвиживающие эффекты.
  • Исправлена неполадка, в результате которой на подсказке для пламенных ядер отсутствовала информация.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в ходе задания «Сердце Кулла» невозможно было получить страницы из дневника.
  • Исправлена неполадка, в результате которой только первому участнику группы, который взаимодействовал с обелиском, засчитывалось выполнение соответствующих тайных поручений.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в чародейских вибрациях Хавезара и Скосглена могли появляться электрические жаровни, недоступные для взаимодействия.
  • Исправлена неполадка, в результате которой атаки Мальфаса могли наносить урон игрокам даже после победы над ним.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в задаче сезонного похода «Недосмотр смотрителя» как предметы, необходимые для призыва Эха Мальфаса, по-прежнему упоминались жемчужины-обереги, а не пламенные ядра.

Лунное пробуждение

  • Исправлена неполадка, в результате которой игрок не мог начать последнее задание «Лунного пробуждения», если он уже достиг максимального уровня милости предков.
  • Исправлена неполадка, в результате которой не появлялось святилище, связанное с тайным поручением по очищению святилища на Северном берегу.
  • Исправлена неполадка, в результате которой окно милости предков не закрывалось автоматически, когда игрок уходил от Ин Юэ.

Игра

  • Исправлена неполадка, в результате которой алчные гоблины не появлялись во время боя со Златолюбцем.
  • Исправлена неполадка, в результате которой после уничтожения противников с помощью эффекта мгновенного убийства невозможно было получить добычу.
  • Исправлена неполадка, в результате которой у расплавленного сердца Селига не всегда можно было получить максимальное значение прибавки к скорости передвижения.
  • Исправлена неполадка, мешавшая получению дополнительной ярости от аспекта отголосков ярости, если игрок изучил «Тактический воодушевляющий клич».
  • Исправлена неполадка, в результате которой «Передовая скоростная стрельба» некорректно заменяла бонус к критическому урону из других источников.
  • Исправлена неполадка, в результате которой увеличение урона и снижение затрат ресурсов при использовании кольца беззвездных небес рассчитывались некорректно.
  • Исправлена неполадка, мешавшая появлению последнего лейтенанта в Ониксовой башне, что не позволяло завершить задание без сброса.

Интерфейс и удобство игры

  • Исправлена неполадка, в результате которой добавление пользователя в список друзей во время игры с помощью контроллера сразу же приводило к повторному открытию меню добавления в друзья.
  • Исправлена неполадка, в результате которой после добавления заметки о друге сразу же открывалось меню добавления в друзья.
  • Исправлена неполадка, в результате которой значки злонравия не отображались на мини-карте в подземелье «Позор предателя».

Прочее

  • Исправлена неполадка, приводившая к исчезновению самоцвета в гнезде легендарного или уникального предмета, если предмет роняли на землю.
  • Исправлена неполадка, приводившая к нестабильной работе игры у некоторых игроков, использующих SSD-накопители с интерфейсом NVMe.
  • Внесен ряд усовершенствований, касающиеся графики, производительности и стабильности.

Выход патча 1.3.2 состоится уже 13 февраля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Brock Samson

а сервера они научили определять дупнутую голду и предметы ?:)
да и всё равно д4 труп

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