Стало известно какой класс добавят в дополнении Lord of Hatred для Diablo 4

Пользователям стал известен новый класс, который Blizzard добавит в Diablo 4 в предстоящем крупном дополнении Lord of Hatred.
Им станет чернокнижник - датамайнеры обнаружили его упоминание в файлах с последним обновлением игры. Кроме того, в сети так же появилось и первое изображение, которое позволяет увидеть как будет выглядеть новый класс в игре.
Релиз дополнения Lord of Hatred состоится 28 апреля.
как же нелепо смотрится этот полуголый мужик в шлеме и тентаклями
Да норм он смотреться будет, в д4 все персы сделаны отлично
вы реально уже за.бали со своим негативом, пессимизмом и.т.д. не нравится пи.дуй в другие новости.
вспомни шаолиньского монаха из третьей части, вот это реально была клоунада
Супер круто! Не терпится увидеть его способности.
Серьезно не амазонка все таки? Ну блин)
но на этого интересно будет глянуть конечно тоже)