Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.6 1 641 оценка

Стало известно какой класс добавят в дополнении Lord of Hatred для Diablo 4

AceTheKing AceTheKing

Пользователям стал известен новый класс, который Blizzard добавит в Diablo 4 в предстоящем крупном дополнении Lord of Hatred.

Им станет чернокнижник - датамайнеры обнаружили его упоминание в файлах с последним обновлением игры. Кроме того, в сети так же появилось и первое изображение, которое позволяет увидеть как будет выглядеть новый класс в игре.

Релиз дополнения Lord of Hatred состоится 28 апреля.

1
6
Комментарии:  6
нитгитлистер

как же нелепо смотрится этот полуголый мужик в шлеме и тентаклями

3
ohrannik84

Да норм он смотреться будет, в д4 все персы сделаны отлично

1
AlluringJake

вы реально уже за.бали со своим негативом, пессимизмом и.т.д. не нравится пи.дуй в другие новости.

QueasyRush

вспомни шаолиньского монаха из третьей части, вот это реально была клоунада

1
AlluringJake

Супер круто! Не терпится увидеть его способности.

Raf9111

Серьезно не амазонка все таки? Ну блин)

но на этого интересно будет глянуть конечно тоже)