Стало известно какой класс добавят в дополнении Lord of Hatred для Diablo 4

Пользователям стал известен новый класс, который Blizzard добавит в Diablo 4 в предстоящем крупном дополнении Lord of Hatred.

Им станет чернокнижник - датамайнеры обнаружили его упоминание в файлах с последним обновлением игры. Кроме того, в сети так же появилось и первое изображение, которое позволяет увидеть как будет выглядеть новый класс в игре.

Релиз дополнения Lord of Hatred состоится 28 апреля.