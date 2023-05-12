Стартовало открытое бета-тестирование Diablo 4 ©

Blizzard сообщила о запуске открытого бета-тестирования под названием Server Slam для Diablo 4. Как следует из названия, бета-версия Server Slam предназначена для стресс-тестирования серверов Diablo 4 перед запуском игры.

Diablo 4 Server Slam продлится 2 дня и завершится 14 мая 22:00 МСК (если, конечно, бета-версия не будет продлена). Принять участие могут все желающие, даже те, кто не оформил предзаказ на игру. Более того, Server Slam будет доступен на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Если вы ранее участвовали в бета-тестировании Diablo 4, вы вполне можете участвовать в Server Slam. Вам просто нужно обновить ранее загруженную бета-версию новыми данными Server Slam. Всем остальным нужно будет загрузить полный бета-пакет из соответствующих магазинов предпочитаемых ими платформ.

Как и прежде, в Diablo 4 Server Slam игроки смогут выбирать между всеми пятью игровыми классами. Однако вы сможете прокачать этих персонажей до 25-го уровня только во время турнира Server Slam. Хуже того, ваш прогресс из предыдущих бета-версий не будет перенесен в Server Slam, а ваш прогресс в Server Slam не будет перенесен в финальную игру. Это совершенно изолированное событие.

Хорошей новостью является то, что вы по-прежнему сможете заработать все награды, представленные в предыдущих бета-версиях. Это означает, что те, кто достигнет 20-го уровня хотя бы с одним персонажем, по-прежнему могут разблокировать титулы Initial Casualty и Early Voyager, а также косметику Beta Wolf Pack. Вы также можете заработать приз Cry of Ashava Mount Trophy, победив Ашаву персонажем 20-го уровня. Конечно, этот предмет не будет действительно полезен, пока вы не сможете разблокировать маунтов в финальной игре.