Стример Ben первым в мире убил Лилит в Diablo 4 "честным" путем

Стример Ben первым в мире убил финального босса в Diablo 4 в хардкорном режиме. Игрок повторил свой успех на варваре без использования неполадки с «Вихрем», которая позволяла классу наносить сотни миллиардов урона.

«Еще раз убил демоническую мамочку. На этот раз в «этической» сборке. Всего попыток с «Вихрем» — 38. Попыток с «честным» билдом: меньше 40», — Ben.

Лилит была убита на героическом персонаже за 11,5 минут. Ben использовал сборку из трех стандартных для класса криков, а также «Зова Древних» и «Молота Древних».

16 июня стример Quin69 навсегда потерял персонажа в Diablo 4 после 173 часов прокачки. Его друид умер из-за бага во время телепортации.