Стример Ben первым в мире убил Лилит в Diablo 4 "честным" путем

Стример Ben первым в мире убил финального босса в Diablo 4 в хардкорном режиме. Игрок повторил свой успех на варваре без использования неполадки с «Вихрем», которая позволяла классу наносить сотни миллиардов урона.
«Еще раз убил демоническую мамочку. На этот раз в «этической» сборке. Всего попыток с «Вихрем» — 38. Попыток с «честным» билдом: меньше 40», — Ben.
Лилит была убита на героическом персонаже за 11,5 минут. Ben использовал сборку из трех стандартных для класса криков, а также «Зова Древних» и «Молота Древних».
16 июня стример Quin69 навсегда потерял персонажа в Diablo 4 после 173 часов прокачки. Его друид умер из-за бага во время телепортации.
"первым в мире" среди стримеров.
была бы инфа если бы это сделал обычный игрок) но учитывая что на хардкоре всего человек 200 щас кто 100лвл взял, то вполне вероятно что он первый не только среди стримеров)
откуда возьмется инфа если это обычный игрок ? обычный игрок убьет и спать ляжет. и никто об этом не узнает. ну максимум другу расскажет что вот я вчера убил. при этом первый он убил или нет он даже сам знать не будет.
так что без каких либо официальных подтверждений об близов (мол мы видим по нашим логам что он и правда был первым в мире) заявлять что какой то стример был первым. ну это прямо очень самонадеянно.
Да там уже куча народу во всю багаюзает пока не прикрыли лавочку
Игру уже прошли, остался только гринд и хардкор.