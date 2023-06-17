Diablo 4 06.06.2023
7.7 643 оценки

Стример Ben первым в мире убил Лилит в Diablo 4 "честным" путем

Simple Jack
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Стример Ben первым в мире убил финального босса в Diablo 4 в хардкорном режиме. Игрок повторил свой успех на варваре без использования неполадки с «Вихрем», которая позволяла классу наносить сотни миллиардов урона.

«Еще раз убил демоническую мамочку. На этот раз в «этической» сборке. Всего попыток с «Вихрем» — 38. Попыток с «честным» билдом: меньше 40», — Ben.

Лилит была убита на героическом персонаже за 11,5 минут. Ben использовал сборку из трех стандартных для класса криков, а также «Зова Древних» и «Молота Древних».

16 июня стример Quin69 навсегда потерял персонажа в Diablo 4 после 173 часов прокачки. Его друид умер из-за бага во время телепортации.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Xrace
10
muxamor2011

"первым в мире" среди стримеров.

0
Raf9111

была бы инфа если бы это сделал обычный игрок) но учитывая что на хардкоре всего человек 200 щас кто 100лвл взял, то вполне вероятно что он первый не только среди стримеров)

-6
muxamor2011 Raf9111

откуда возьмется инфа если это обычный игрок ? обычный игрок убьет и спать ляжет. и никто об этом не узнает. ну максимум другу расскажет что вот я вчера убил. при этом первый он убил или нет он даже сам знать не будет.
так что без каких либо официальных подтверждений об близов (мол мы видим по нашим логам что он и правда был первым в мире) заявлять что какой то стример был первым. ну это прямо очень самонадеянно.

2
Sargarus

Да там уже куча народу во всю багаюзает пока не прикрыли лавочку

0
Solstice

Игру уже прошли, остался только гринд и хардкор.

0