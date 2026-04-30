Стример прошёл самый сложный режим Diablo 4 за 17 часов и остался недоволен уровнем сложности

Игрок и стример Mekuna сумел пройти максимальный уровень сложности Torment 12 в дополнении Diablo 4: Lord of Hatred всего за 17 часов — однако вместо радости он выразил разочарование.

По его словам, достижение оказалось слишком доступным. Стример отметил, что при правильном подходе подобный результат может повторить практически любой опытный игрок, а значит заявленная сложность не оправдала ожиданий.

Главной проблемой Mekuna назвал отсутствие так называемого «aspirational content» — контента, который мотивирует возвращаться в игру и ставить перед собой долгосрочные цели. Он ожидал, что достижение максимальной сложности займёт недели, а не один игровой марафон.

При этом разработчики из Blizzard Entertainment ранее заявляли, что стараются дать игрокам возможность самим формировать цели в эндгейме. Однако такой подход не устраивает часть хардкорной аудитории, которая ждёт более чётких и сложных испытаний.

Ситуация вновь показала разрыв между разными группами игроков: если для одних прохождение за 17 часов выглядит недостижимым результатом, то для других — это слишком быстрый и недостаточно сложный прогресс.