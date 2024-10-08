Сюжетное расширение Diablo 4: Vessel of Hatred вышло после того, как его отложили на несколько часов из-за неполадок

Сегодня глубокой ночью должен был состояться релиз первого сюжетного дополнения для Diablo 4 под названием Vessel of Hatred. Игроки со всего мира приготовились отправиться в новое приключение по мрачному Санктуарию в поисках снаряжения и в компании спутников, однако им помешали технические проблемы. Оказалось, что выпуск ожидаемого расширения пришлось срочно отложить на несколько часов. К счастью, команде Blizzard Entertainment удалось оперативно устранить проблему, и теперь Diablo 4: Vessel of Hatred доступно для игры на ПК и консолях.

Дополнение для Diablo 4 было готово к релизу еще вчера вечером, но разработчики не стали спешить с его выпуском на публичные серверы, и это оказалось правильным решением. По неизвестным причинам аддон вызывал серьезные проблемы с официальными серверами игры, которые были выявлены на стадии подготовки к запуску. Несмотря на задержку в несколько часов, Blizzard удалось решить проблему и полноценно запустить Vessel of Hatred.

Масштабное расширение доступно на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. В нём игроки смогут лично встретиться с Мефисто — одним из воплощений зла в этом жестоком и мрачном мире. Кроме того, появится возможность исследовать новый регион под названием Наханту, а также использовать дополнительный класс — Наследника духов и наёмников с уникальными способностями.