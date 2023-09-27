Трансляции с разработчиками Diablo 4 о "Сезоне крови" пройдут вечером 4 и 10 октября

Следующая трансляция с разработчиками Diablo начнется 4 октября в 21:00 МСК. В ходе нее мы расскажем о надвигающемся сезоне крови и поделимся подробностями об усовершенствованиях игры, о которых мы объявили на трансляции открытия выставки Gamescom 2023 г.
Разработчики и помощник директора по работе с сообществом Адам Флетчер поделятся информацией о вампирах, угрожающих Санктуарию, и их зловещих способностях. Узнайте, как отразить неослабевающий натиск армии зла и обратить мощь крови себе на пользу.
Во время трансляции с разработчиками также будут представлены подробности о многих усовершенствованиях игры, которые будут добавлены в ходе 2-го сезона. Разработчики обсудят разные просьбы игроков, такие как расширение вместительности и возможностей тайника, улучшения подземелий, транспорта и не только. А в заключительном блоке игроки сами смогут задавать вопросы разработчикам.
Кроме того, 10 октября состоится беседа у костра, в ходе которой мы подробно разберем готовящиеся изменения баланса классов и обновления некоторых внутриигровых систем.
Смотрите трансляцию в прямом эфире на каналах Diablo в Twitch и YouTube. После окончания трансляции мы опубликуем новую статью, где вы найдете краткое содержание и запись выпуска, если вдруг его пропустили.
Да и пошли вы. Наигрался. Спасибо
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в гейм пасс жы
Могу второй акк по дешевке отдать)
а нафига тебе нужен был второй акк ?
Выиграл
1го сезона хватило больше не надо спасибо