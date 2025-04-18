Трансляция с разработчиками Diablo 4 об изменениях и новинках 8 сезона состоится 24 апреля

Blizzard проведёт стрим 24 апреля в 21:00 МСК, где расскажет подробности 8 сезона Diablo 4 — «Возвращение Белиа́ла». Сам сезон стартует 29 апреля.

Разработчики раскроют новые сезонные силы, сюжетную линию и другие особенности, а в конце проведут сессию вопросов и ответов. Трансляция пройдёт на официальных каналах Diablo. Сразу после стрима начнётся обсуждение сессии “Sanctuary Sitdown», где дизайнер и комьюнити-менеджер ответят на вопросы игроков.

Центральной темой сезона станет Белиал, босс из Diablo 3. Но на фоне анонса уже звучит критика: фанаты недовольны «копипастой» и скучным контентом. Представитель Blizzard заявил, что в будущем геймеров ждут неожиданные и приятные сюрпризы.