Трейлер Diablo 4: Vessel of Hatred рассказывает о Духах-хранителях, истории и их способностях

После трансляции, посвященной следующему классу, который появится в Diablo 4 с Vessel of Hatred, Духорожденным, Blizzard Entertainment выпустила новый обзорный трейлер. Дизайнер повествования Элени Ривера-Колон рассказывает о создании Духов-хранителей, их связях со Святилищем и о том, на что они способны в бою.

Есть четыре Духа-хранителя, которых Духорожденные могут призвать в бою. Резока, Охотник, — ягуар, который обрушивает огненные атаки, когда нападает на врагов. Кватли, Искатель, — орел, который позволяет телепортироваться и атаковать молниями.

Вумба, Страж, — горилла, наносящая физические удары, но также символизирующая защиту (что может означать некоторое снижение урона). Балазан, Пожиратель, многоножка, которая насылает разложение на врагов.

Ривера-Колон также подтвердил, что наряду с исследованием джунглей Наханту игроки отправятся в Царство Духов, где обитают Стражи Духов.

Diablo 4: Vessel of Hatred выйдет 8 октября на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.