Twitch Drops-награда для Diablo 4 в честь запуска 9 сезона "Грехи хорадримов"

9-й сезон «Грехи хорадримов» начинается 1 июля! Встретьте его с новыми наградами Twitch Drops, которые можно будет заработать с 20:00 МСК 1 июля!

Успейте подготовиться к 9-му сезону «Грехи хорадримов»: прикрепите вашу учетную запись Battle.net к учетной записи Twitch, смотрите трансляции в категории Diablo 4 и получайте заветные награды.

Награды Twitch Drops

Чтобы получить перечисленные ниже Twitch Drops, смотрите трансляции на любом канале, для которого активированы Twitch Drops, в категории Diablo 4.

1 неделя — разбойник

Начало: 1 июля в 20:00 МСК

Конец: 19 июля в 20:00 МСК

В течение этого периода смотрите подходящие трансляции по Diablo 4 в течение 3 часов — и получите декоративный «Арбалет души дола» для разбойника.