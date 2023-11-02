"У россиянина забрали Diablo 4 при попытке задонатить"

Внимание всем, кто решил купить (или уже купил) Diablo 4 через Казахстан и другие регионы
У россиян при попытке задонатить в Diablo 4 через Steam забирают игру и возвращают в родной регион. Если вы попытаетесь задонатить в игру, то деньги спишутся и ничего не произойдёт, а при попытке написать в техподдержку, у вас могут не только забрать игру, но ещё и перевести аккаунт в ваш родной регион. Зато вам вернут деньги
Боже,они в это ещё и донатят...
Сумасшедшие
Почему нет? Скины первого сезона были хороши, вот второго уже не очень, но на вкус и цвет...
Ну вот причина почему не стоило, можно было догадаться что будут гайки закручивать.
Ну когда начали закрывать возможности оплаты в играх, которые в рф всё ещё функционируют, люди начали переходить в другие, просто потому, что нельзя донатить, идут туда, где можно, хотя сама игра осталась и работает, но это не столь важно
Эм, потому что ты купил игру?
вывод донат зло
Неверный вывод. Подумай ещё раз.
Без скрина официального ответа близов - пост вброс пердежа в лужу.
тут не "контора сами знаете кто", а чел сами знаете кто! тебе говорят не лезь, она тебя сожрет, но нет же! но потом обязательно нужно всем сообщить, что кто-то плохой, а не ты кусок безмозглый!
Ибо не нужно от этой конторки ничего покупать, а тем более ещё и донатить им. Они показали своё отношение к фанатам, причём ко всем фанатам в мире, в той или иной степени
И какое же отношение? Выпустив продолжение без значительных изменений? Это разве трагедия? Просто не оправдали завышенных ожиданий одной части игроков.
Конечно трагедия.Нового ничего нету толком.А люди отдали еще приличные деньги.Некоторые надеются на дополнения.
Выпустить в 2023 году игру, которая минимально отличается от игры 2012 года ни разу не трагедия. Особенно на фоне того, что Blizzard не какая-то маленькая инди студия. Фанаты то схавают, чего уж там.
Достаточно вспомнить, что они сделали со своими остальными проектами... Ах да, даже в Diablo IV были жалобы на "недостаточное культурное многообразие"
4я часть как помойка умрет быстро...
но ты раньше
ХФХЫАХАХФАХФХХХАФААХФАХФХ
"У россиянина забрали Diablo 4 при попытке задонатить"
"это как если бы преступник ограбил банк, а потом вернулся разменять там деньги"
Сколько же выросло идеальных потребителей, пипец. Печально, что и в России-матушке их как грязи.
Чел купил игру через другой регион, попытался задонатить, пошёл напрямую в поддержку жаловаться и те всё узнали и забрали игру (хотя бы деньги вернули). Не иначе как карма. А пример с грабителем просто для комичности
Ну и олух. Пусть скажет спасибо, что ему акк не блокнули.
Пусть лучше радуется, что ему теперь больше не нужно донатить в эту помойку.
нет, это как если бы изнасилованный опять пошел в гей-клуб
Консоли решают в данном случае.
эх, расеяне
Говорят, что не приходит платина, не только россиянам, но да за возврат откатывают регион, т.ч не палитесь, закинуть можно и через xbox акк, люди так делают без проблем, на разных сайтах этих услуг полно.
Обнулили лошков!
Не нужно фикалии руками трогать.
Лох не мамонт...
Шо им не понятно было, что так может получиться? За бугром не приемлют никаких несанкционованных платежей от наших. Всё по правилам надо, как все нормальные люди. А они опять сунули нос, куда не следует. Теперь плачутся.
Ну а что тут удивительного-то? Сами виноваты. Либо игру покупать через официальные каналы надо было, либо вообще трогать их продукты не следовало, раз такие отношения. Вот бы умели послушать советы опытных игроков, а не собственной пятой точкой думали.
Так что сами виноваты, ни на кого жаловаться не могут. Где-нибудь на подобных новостях всегда полно таких историй, но они ж не учатся. Ладно, карма везде нагонит. Будут знать, как впредь поступать. Обломаются разок - начнут думать головой, а не жопой.