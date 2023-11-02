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Diablo 4 06.06.2023
7.5 979 оценок

У россиянина забрали Diablo 4 при попытке задонатить

Алекс470

Внимание всем, кто решил купить (или уже купил) Diablo 4 через Казахстан и другие регионы

У россиян при попытке задонатить в Diablo 4 через Steam забирают игру и возвращают в родной регион. Если вы попытаетесь задонатить в игру, то деньги спишутся и ничего не произойдёт, а при попытке написать в техподдержку, у вас могут не только забрать игру, но ещё и перевести аккаунт в ваш родной регион. Зато вам вернут деньги

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-8
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
samosan

Боже,они в это ещё и донатят...

30
Deniss Petrenko

Сумасшедшие

1
JustA_NiceGuy

Почему нет? Скины первого сезона были хороши, вот второго уже не очень, но на вкус и цвет...

-18
Юрец Одесса JustA_NiceGuy

Ну вот причина почему не стоило, можно было догадаться что будут гайки закручивать.

2
TheNikolay00

Ну когда начали закрывать возможности оплаты в играх, которые в рф всё ещё функционируют, люди начали переходить в другие, просто потому, что нельзя донатить, идут туда, где можно, хотя сама игра осталась и работает, но это не столь важно

-1
berenyorel JustA_NiceGuy

Эм, потому что ты купил игру?

0
Alex40001

вывод донат зло

7
I love my computer

Неверный вывод. Подумай ещё раз.

-2
wianewa

Без скрина официального ответа близов - пост вброс пердежа в лужу.

3
PlatinumJack

тут не "контора сами знаете кто", а чел сами знаете кто! тебе говорят не лезь, она тебя сожрет, но нет же! но потом обязательно нужно всем сообщить, что кто-то плохой, а не ты кусок безмозглый!

2
Artery Kaulitz

Ибо не нужно от этой конторки ничего покупать, а тем более ещё и донатить им. Они показали своё отношение к фанатам, причём ко всем фанатам в мире, в той или иной степени

1
JustA_NiceGuy

И какое же отношение? Выпустив продолжение без значительных изменений? Это разве трагедия? Просто не оправдали завышенных ожиданий одной части игроков.

-6
zxJordanzx JustA_NiceGuy

Конечно трагедия.Нового ничего нету толком.А люди отдали еще приличные деньги.Некоторые надеются на дополнения.

0
SSStylish JustA_NiceGuy

Выпустить в 2023 году игру, которая минимально отличается от игры 2012 года ни разу не трагедия. Особенно на фоне того, что Blizzard не какая-то маленькая инди студия. Фанаты то схавают, чего уж там.

0
Artery Kaulitz JustA_NiceGuy

Достаточно вспомнить, что они сделали со своими остальными проектами... Ах да, даже в Diablo IV были жалобы на "недостаточное культурное многообразие"

0
PSA Game Stream

4я часть как помойка умрет быстро...

1
Flosstikss

но ты раньше

-4
azusuguwa

ХФХЫАХАХФАХФХХХАФААХФАХФХ

0
AllConforD

"У россиянина забрали Diablo 4 при попытке задонатить"

"это как если бы преступник ограбил банк, а потом вернулся разменять там деньги"

Сколько же выросло идеальных потребителей, пипец. Печально, что и в России-матушке их как грязи.

0
Алекс470

Чел купил игру через другой регион, попытался задонатить, пошёл напрямую в поддержку жаловаться и те всё узнали и забрали игру (хотя бы деньги вернули). Не иначе как карма. А пример с грабителем просто для комичности

1
bysaturn

Ну и олух. Пусть скажет спасибо, что ему акк не блокнули.

0
AndralStormborn

Пусть лучше радуется, что ему теперь больше не нужно донатить в эту помойку.

0
Oscilograf
это как если бы преступник ограбил банк, а потом вернулся разменять там деньги

нет, это как если бы изнасилованный опять пошел в гей-клуб

0
РикоЧико

Консоли решают в данном случае.

0
I love my computer

эх, расеяне

0
Niphestotel

Говорят, что не приходит платина, не только россиянам, но да за возврат откатывают регион, т.ч не палитесь, закинуть можно и через xbox акк, люди так делают без проблем, на разных сайтах этих услуг полно.

0
HomeWork

Обнулили лошков!

-1
ka4o4ek

Не нужно фикалии руками трогать.

-1
Flosstikss

Лох не мамонт...

-1
Gridon

Шо им не понятно было, что так может получиться? За бугром не приемлют никаких несанкционованных платежей от наших. Всё по правилам надо, как все нормальные люди. А они опять сунули нос, куда не следует. Теперь плачутся.

Ну а что тут удивительного-то? Сами виноваты. Либо игру покупать через официальные каналы надо было, либо вообще трогать их продукты не следовало, раз такие отношения. Вот бы умели послушать советы опытных игроков, а не собственной пятой точкой думали.

Так что сами виноваты, ни на кого жаловаться не могут. Где-нибудь на подобных новостях всегда полно таких историй, но они ж не учатся. Ладно, карма везде нагонит. Будут знать, как впредь поступать. Обломаются разок - начнут думать головой, а не жопой.

-1