Утечка раскрывает новый класс из Diablo 4: Vessel of Hatred и его способности

В рамках BlizzCon был представлен тизер первого дополнения для Diablo 4. Аддон под названием "Сосуд Ненависти" (Vessel of Hatred) продолжит сюжетную кампанию и отведет игроков в новый регион для борьбы с демонами. Вместе с этим игроки получат дополнительный играбельный класс, который, как утверждают разработчики, никогда не встречался в серии. Официальных подробностей придется ждать до следующего года, однако свежая утечка раскрывает главные особенности нового класса в Diablo 4: Vessel of Hatred.
Как оказалось, Blizzard случайно обновила внутреннюю тестовую версию Diablo 4, которая на короткое время стала снова доступна бывшим бета-тестерам. Игрокам удалось оперативно скачать сборку и проанализировать её файлы, где уже встречалось достаточно подробное описание нового класса вместе с его способностями.
Как сообщается, в Diablo 4: Vessel of Hatred игроки получат класс под названием "Духорожденный" (Spiritborn). Данная информация частично подтверждает утечку дополнения, которая случилась еще в октябре. Согласно обновленной информации, герои из этого класса будут использовать в качестве основного оружия глефы и их разновидности. Вместо маны или ярости "Духорожденные" полагаются на двойную систему ресурсов для использования собственных умений. По своей механике класс напоминает Колдуна из Diablo 3 — это магический класс, использующий атаки из земли и способный призывать различных приспешников из джунглей, таких как пауки и летучие мыши. Вот какие еще будут особенности у класса:
- Игровой процесс "Духорожденных" будет как-то связан с "божествами".
- Описание умений предполагает наличие у них постоянных питомцев или приспешников.
- Для их прокачки выделяется три основные ветки развития, которые отличаются стилем боя и возможностями.
Первое DLC для Diablo 4 обещает выйти уже в следующем году.
Ждем