В 11 сезоне Diablo 4 переработают крафт, включая мастерство и закалку, а также обновят боевую систему и систему славы

Diablo 4 от Blizzard дебютировала в 2023 году, и с момента выхода игра получила одно крупное дополнение, а также несколько сезонных обновлений, которые улучшили игру, переработали системные механизмы и добавили ограниченный по времени контент. Последний, 10-й сезон, «Сезон адского хаоса», перерабатывает популярный режим орды, а также представляет «Доспехи Хаоса», которые добавили несколько новых билдов для прохождения самых сложных игровых моментов.
В связи с тем, что в следующем году для Diablo 4 выйдет новое дополнение, Blizzard в рамках 11-го сезона займется переработкой ключевых аспектов игры, а именно крафта и боевой системы. Адам Флетчер, ведущий директор по работе с сообществом Diablo 4, написал в X, что обновление 11-го сезона включает в себя множество «крупных» изменений, поэтому оно выйдет на PTR (публичном тестовом сервере) раньше обычного.
Подробный обзор грядущих изменений будет опубликован в ближайшее время. Адам намекнет на изменения в системах создания предметов «Мастерство» и «Закалка» в Diablo, а также на обновления боевой системы и системы славы. Последняя присутствует в игре с момента запуска и связана с региональным или зональным прогрессом и наградами.
Учитывая сезонный подход к игре, слава не является фактором, на который стоит обращать внимание вернувшимся игрокам, поэтому пересмотр этого аспекта давно назрел. Однако именно обещанные изменения и обновления систем создания предметов «Мастерство» и «Закалка» порадовали фанатов и игроков. Эти системы включают в себя как «прокачку» снаряжения с помощью материалов для повышения его мощи, так и добавление новых свойств к легендарному снаряжению, что значительно расширяет его возможности и общую мощь.
Это версия крафта из Diablo 4, и главная проблема заключается в том, что текущая система создания шедевров и улучшения сильно опирается на случайный выбор, что позволяет легко сломать предмет или сделать его бесполезным в качестве эндгейм-экипировки. Изменения и обновления в этой области были бы очень кстати, как и переработка крафта, чтобы сделать его немного сложнее или подробнее в плане того, что можно делать, а что нет. Что касается изменений в боевой системе Diablo 4, то это загадка, поскольку геймплей и динамичность игры — это то, что большинство игроков неизменно хвалят.
Адам Флетчер добавляет, что PTR для 11-го сезона и эти изменения «будут важны», поэтому ожидайте значительных изменений в Diablo 4 до полного анонса и выпуска второго дополнения.
Ждем, можно и на птр заглянуть, что за изменения прям такие, на которые нужно много времени на тест
Хорошая новость.
давно уже не играю все давно похерили
хахахха как не сезон так что то переделывают задолбали уже
Всем хороша игра кроме того, что к примеру уникальный шмот выглядит визуально также как и желтый ещё и самый убогий, весь крутой визуал в донатном магазине