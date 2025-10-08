В 11 сезоне Diablo 4 переработают крафт, включая мастерство и закалку, а также обновят боевую систему и систему славы

Diablo 4 от Blizzard дебютировала в 2023 году, и с момента выхода игра получила одно крупное дополнение, а также несколько сезонных обновлений, которые улучшили игру, переработали системные механизмы и добавили ограниченный по времени контент. Последний, 10-й сезон, «Сезон адского хаоса», перерабатывает популярный режим орды, а также представляет «Доспехи Хаоса», которые добавили несколько новых билдов для прохождения самых сложных игровых моментов.

В связи с тем, что в следующем году для Diablo 4 выйдет новое дополнение, Blizzard в рамках 11-го сезона займется переработкой ключевых аспектов игры, а именно крафта и боевой системы. Адам Флетчер, ведущий директор по работе с сообществом Diablo 4, написал в X, что обновление 11-го сезона включает в себя множество «крупных» изменений, поэтому оно выйдет на PTR (публичном тестовом сервере) раньше обычного.

Подробный обзор грядущих изменений будет опубликован в ближайшее время. Адам намекнет на изменения в системах создания предметов «Мастерство» и «Закалка» в Diablo, а также на обновления боевой системы и системы славы. Последняя присутствует в игре с момента запуска и связана с региональным или зональным прогрессом и наградами.

Учитывая сезонный подход к игре, слава не является фактором, на который стоит обращать внимание вернувшимся игрокам, поэтому пересмотр этого аспекта давно назрел. Однако именно обещанные изменения и обновления систем создания предметов «Мастерство» и «Закалка» порадовали фанатов и игроков. Эти системы включают в себя как «прокачку» снаряжения с помощью материалов для повышения его мощи, так и добавление новых свойств к легендарному снаряжению, что значительно расширяет его возможности и общую мощь.

Это версия крафта из Diablo 4, и главная проблема заключается в том, что текущая система создания шедевров и улучшения сильно опирается на случайный выбор, что позволяет легко сломать предмет или сделать его бесполезным в качестве эндгейм-экипировки. Изменения и обновления в этой области были бы очень кстати, как и переработка крафта, чтобы сделать его немного сложнее или подробнее в плане того, что можно делать, а что нет. Что касается изменений в боевой системе Diablo 4, то это загадка, поскольку геймплей и динамичность игры — это то, что большинство игроков неизменно хвалят.

Адам Флетчер добавляет, что PTR для 11-го сезона и эти изменения «будут важны», поэтому ожидайте значительных изменений в Diablo 4 до полного анонса и выпуска второго дополнения.