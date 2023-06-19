В Blizzard подтвердили популярную теорию игроков Diablo 4 о фарме ценных легендарных предметов ©

Эндегейм контент в Diablo 4 заключается практически в бесконечном поиске снаряжение с лучшими характеристиками и свойствами, который позволят на полную раскрыть силу прокаченного 100-го уровня персонажа. Добыть легендарные предметы в игре не является тривиальной задачей из-за системы случайного распределения лута. Ценный легендарный предмет Святого или Наследного качество можно найти буквально где угодно, при также случайно определяется часть экипировке, к которой этот предмет будет принадлежать. Такая механика породила в сообществе массу теорий о том, где лучше фармить такие предметы и как их можно быстрее получить. Спустя две недели после релиза Diablo 4, разработчики внесли некую ясность.

Внес ясность в систему рандомизации Diablo 4 заместитель геймдиректора Джозеф Пьепиора, который также подтвердил одну из самых популярных фанатский теорией. Многие геймеры предполагали, что шанс получить легендарные предметы лучшего качества намного выше в кошмарных подземельях, которые значительно сложнее и дольше обычных. Пользователи не могли подтвердить свои слова точной статистикой или закономерностью, но их теорию подтверждает ключевой разработчик Blizzard. По словам Джозефа, шансы получить священные и наследные легендарные предметы действительно выше, если проходить кошмарные подземелья.

Вместе с этим разработчик подтвердил, что команда работает над общим улучшениям данного типа подземелий. Кошмарные данжи планирует оптимизировать и сделать комфортнее для прохождения. В Blizzard хотят повысить опыт получения с монстров в этих местах, а также частично их сократить.