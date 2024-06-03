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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 233 оценки

В честь годовщины Diablo IV игрокам раздадут бесплатные предметы, а в игре пройдет событие "Марш гоблинов"

AceTheKing
Новости

Компания Blizzard объявила о том, что в честь предстоящей первой годовщины Diablo IV, которая состоится уже 6 июня, в игре пройдет специальное праздничное событие "Марш гоблинов".

Праздничное событие начнется 6 июня и предложит игрокам следующие интересные мероприятия:

  • До 13 июня в игре начнут чаще появляться гоблины, при этом будет увеличено количество выпадающих из них предметов. Кроме того, гоблины начнут появляться парами и даже более крупными группами;
  • Игроки получат праздничный эффект "Благословение Матери". Благодаря этому, игроки будут получать на 25% больше опыта и на 50% больше золота - эффект продлится 10 дней;
  • Бонусы будут действовать в сезонных и вечных мирах на всех уровнях. Награда "Благословение Матери" будет суммироваться с другими эффектами, таким как "Урна агрессии";
  • До 20 июня в магазине Diablo IV можно бесплатно получить набор предметов кастомизации:

Кроме того, празднование пройдет так же и в Diablo Immortal в честь двухлетия игры. Игроки Diablo Immortal так же встретят больше гоблинов в игре, а помимо этого смогут получить легендарный самоцвет с 5 звездами "Ковчег штормов" и другие бонусы.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Красивый наборчик.

2
LogicDisciple

и Рога такая, ну да, ну да, пошла я нахер с кастомным скином лука или арбалета

0
Alex Row

игроки, играющие на роге- ох спасибо)

0
TrimSeven

закопайте уже сюардессу

0
l8lkalel

Купил, прошёл немного до церкви где кат цена с избитым священником. Забросил на мес 4. ВОПРОС! - Стоит дальше играть, интереснее? Играю ради сюжета - как ни странно кому т.

0
SEV DRAKE

Постригли барашек, теперь можно и прикормить))

0
gliga142

толку от всех этих шкурок если в игре просто нечего делать .. логика близзов поражает.

-2
Pravdarub

А что делают в остальных диаблах? Я прост прохожу сюжетку и всë. Сюжетка и геймплей норм.

4