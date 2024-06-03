В честь годовщины Diablo IV игрокам раздадут бесплатные предметы, а в игре пройдет событие "Марш гоблинов"

Компания Blizzard объявила о том, что в честь предстоящей первой годовщины Diablo IV, которая состоится уже 6 июня, в игре пройдет специальное праздничное событие "Марш гоблинов".
Праздничное событие начнется 6 июня и предложит игрокам следующие интересные мероприятия:
- До 13 июня в игре начнут чаще появляться гоблины, при этом будет увеличено количество выпадающих из них предметов. Кроме того, гоблины начнут появляться парами и даже более крупными группами;
- Игроки получат праздничный эффект "Благословение Матери". Благодаря этому, игроки будут получать на 25% больше опыта и на 50% больше золота - эффект продлится 10 дней;
- Бонусы будут действовать в сезонных и вечных мирах на всех уровнях. Награда "Благословение Матери" будет суммироваться с другими эффектами, таким как "Урна агрессии";
- До 20 июня в магазине Diablo IV можно бесплатно получить набор предметов кастомизации:
Кроме того, празднование пройдет так же и в Diablo Immortal в честь двухлетия игры. Игроки Diablo Immortal так же встретят больше гоблинов в игре, а помимо этого смогут получить легендарный самоцвет с 5 звездами "Ковчег штормов" и другие бонусы.
Красивый наборчик.
и Рога такая, ну да, ну да, пошла я нахер с кастомным скином лука или арбалета
игроки, играющие на роге- ох спасибо)
закопайте уже сюардессу
Купил, прошёл немного до церкви где кат цена с избитым священником. Забросил на мес 4. ВОПРОС! - Стоит дальше играть, интереснее? Играю ради сюжета - как ни странно кому т.
Постригли барашек, теперь можно и прикормить))
толку от всех этих шкурок если в игре просто нечего делать .. логика близзов поражает.
А что делают в остальных диаблах? Я прост прохожу сюжетку и всë. Сюжетка и геймплей норм.