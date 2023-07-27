В Diablo 4 исправили баг с оглушением игрока и устранили случайную покупку платного боевого пропуска

Как и обещала компания Blizzard, к концу недели Diablo 4 получила очередное обновление. Новый патч для ролевого экшена пока не затрагивает скандальный баланс первого сезона, но устраняет ряд раздражающих ошибок. Так, в игре исправили некоторые критические сбои и баги игрового процесса.
Пожалуй, главным изменением версии 1.1.0c для Diablo 4 стало взаимодействие с премиальной версией боевого пропуска. Раньше игроки могли случайно купить платную версию пропуска, когда повышали свой уровень сезона. Чтобы избежать случайных покупок, Blizzard добавила специальное окно подтверждения, о котором давно просили игроки. Вместе с этим, новое обновление концентрируется на повышении общей стабильности сборки.
Примечания к патчу 1.1.0c, Версия #43487— 26 июля:
- Исправлена неполадка, в результате которой на некоторых средоточиях для левой руки можно было запечатлеть аспект только один раз.
- Исправлена неполадка, в результате которой при применении комбинации чумных сил «Темный танец» и «Карающая скорость» игрок оглушал самого себя.
- Исправлена неполадка, в результате которой задачу сезонного похода «Мрачная награда» можно было выполнять повторно, выбрасывая и подбирая один и тот же сундук.
- Исправлена неполадка, в результате которой при определенных условиях мех друида в облике медведя и волка становился слишком ярким.
- Исправлена неполадка, в результате которой при игре с определенными контроллерами персонаж не передвигался корректным образом.
- Теперь при активации премиального боевого пропуска отображается окно подтверждения.
- Теперь при использовании контроллера в меню боевого пропуска первой выделяется кнопка «Сезонный поход».
- Исправлен ряд неполадок, приводивших к прекращению работы клиента.
- Введен ряд изменений, повышающих стабильность работы клиента игры.
- Исправлена неполадка, связанная с силой чумного сердца «Беспокойные ветра», в результате которой автоматическое использование умения «Ураганный доспех» не требовало времени на восстановление.
- Теперь при приобретении или перераспределении благословений сезона у торговцев будут исчезать предметы, которые можно выкупить.
Разработчики Blizzard отметили, что продолжат изучать отзывы игроков и в скором времени представят более объемный патч. Следующее обновление для Diablo 4 должно переработать не слишком честный по отношению к игрокам баланс игрового процесса.
Они уже буквально своими ошибками в кошелёк лезут, случайная покупка лол
Полностью с тобой согласен. Скрытые микротранзакции,лутбоксы, платные пропуски. Коммерческая составляющая губит игровую индустрию
Не случайная, там просто не было подтверждения при активации БП который за делюкс шел, да и я хз как люди туда случайно жали вообще)
Не припомню ни в одной игре что бы одним нажатием можно было что то купить, как правило на главном экране кнопка с переходом в магазин или другие платные разделы и там уже покупаешь.
В овервоч 2 даже после подтверждения покупки товар иногда не появляется, лично у меня так было с голд ганами для новых героев, три раза пришлось потратить валюту хоть и не донатную но всё же и не за раз, третий раз вообще спустя неделю пропал голд ган и пришлось снова брать, и никто не вернул валюту за косяки
Только у меня после вызова кобылы она стоит на морозе около 5 секунд?
Вроде проблем нет