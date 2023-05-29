В Diablo 4 на удивление не будет поддержки WASD, что вынуждает геймеров играть либо с мышью, либо с контроллером ©

Ранее создатели Diablo 4 говорили о своей абсолютной уверенности в продукте перед запуском. По словам арт-директора Джона Мюллера и помощника игрового директора Джо Пипиоры, они многому научились во время последнего теста, а также исправили мелкие недочеты, которые, вероятно, вызвали бы проблемы у игроков. Судя по их комментариям, похоже, что они тщательно проработали каждую мелочь, чтобы запуск Diablo 4 прошел успешно. Однако, похоже, что поддержка WASD была полностью исключена. Стоит отметить, что в Diablo 3 также не было поддержки WASD, но в Diablo Immortal она есть.

Различные источники подтвердили отсутствие поддержки WASD в Diablo 4. Род Фергюсон, исполнительный продюсер франшизы Diablo, также подтвердил это недавно одному из игроков. По его словам, они "очень хорошо осведомлены" об отзывах, но тем временем он рекомендует большинству игроков с проблемами доступности попробовать поддержку контроллера. Отсутствие поддержки WASD вызвало страстную дискуссию в игровом сообществе. Есть те, кто убежден в необходимости поддержки WASD, поскольку управление мышью может быть либо неудобным, либо просто невозможным при определенных условиях. Контроллер может помочь, но он все равно требует таких движений, которые некоторым могут показаться сложными. Есть и те игроки, которые просто обожают WASD-управление, считая его самым простым способом навигации в ролевой игре.

Конечно, есть множество геймеров, которые являются большими сторонниками поддержки контроллеров и не стали бы играть в игры Diablo по-другому. Есть даже те, кто играет только с мышью и находит этот опыт приятным, но есть и множество фанатов, которые просто считают отсутствие поддержки WASD странным решением. Однако, судя по ответу Рода Фергюсона, можно предположить, что Blizzard планирует ввести поддержку WASD позже, иначе он не стал бы использовать слова "пока", рекомендуя поддержку контроллера.



Учитывая, что довольно много геймеров жаловались Blizzard на отсутствие клавиатурного управления, компания, вероятно, сделает все возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее.