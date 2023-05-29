Diablo 4 06.06.2023
7.7 407 оценок

В Diablo 4 на удивление не будет поддержки WASD, что вынуждает геймеров играть либо с мышью, либо с контроллером

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Procy_on
Новости

Ранее создатели Diablo 4 говорили о своей абсолютной уверенности в продукте перед запуском. По словам арт-директора Джона Мюллера и помощника игрового директора Джо Пипиоры, они многому научились во время последнего теста, а также исправили мелкие недочеты, которые, вероятно, вызвали бы проблемы у игроков. Судя по их комментариям, похоже, что они тщательно проработали каждую мелочь, чтобы запуск Diablo 4 прошел успешно. Однако, похоже, что поддержка WASD была полностью исключена. Стоит отметить, что в Diablo 3 также не было поддержки WASD, но в Diablo Immortal она есть.

Различные источники подтвердили отсутствие поддержки WASD в Diablo 4. Род Фергюсон, исполнительный продюсер франшизы Diablo, также подтвердил это недавно одному из игроков. По его словам, они "очень хорошо осведомлены" об отзывах, но тем временем он рекомендует большинству игроков с проблемами доступности попробовать поддержку контроллера. Отсутствие поддержки WASD вызвало страстную дискуссию в игровом сообществе. Есть те, кто убежден в необходимости поддержки WASD, поскольку управление мышью может быть либо неудобным, либо просто невозможным при определенных условиях. Контроллер может помочь, но он все равно требует таких движений, которые некоторым могут показаться сложными. Есть и те игроки, которые просто обожают WASD-управление, считая его самым простым способом навигации в ролевой игре.

Конечно, есть множество геймеров, которые являются большими сторонниками поддержки контроллеров и не стали бы играть в игры Diablo по-другому. Есть даже те, кто играет только с мышью и находит этот опыт приятным, но есть и множество фанатов, которые просто считают отсутствие поддержки WASD странным решением. Однако, судя по ответу Рода Фергюсона, можно предположить, что Blizzard планирует ввести поддержку WASD позже, иначе он не стал бы использовать слова "пока", рекомендуя поддержку контроллера.

Учитывая, что довольно много геймеров жаловались Blizzard на отсутствие клавиатурного управления, компания, вероятно, сделает все возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
alex_jay

В тонну диаблоидов на пк переиграл, и никогда wasd не пользовался, даже удивительно, что кто то через wasd в них играет O_o

7
Niphestotel

Хз кто играет, но это реально не удобно)

1
Vantor Niphestotel

Что за бред,а как там по вашему двигаться надо.

-14
LogicDisciple Vantor

мышью

0
licharok Vantor

ниче ты выдал))) Всегда в дьяблойды играли мышкой, а не ВАСДом.

0
AT_Sagor

Что я читаю и почему они рекомендуют использовать контроллер, я не инвалид? И главный вопрос — почему это тут опубликовано?

6
Denya_007

Какую только хрень не публикуют перед стартон, но это писец

5
Turlion

Что? Есть извращенцы играющие в диаблоиды через WASD? Может быть ещё можно на руле или гитаре от Guitar hero?

5
Talendor3

wasd в диабло? чтобы скилы прожимать чтоли?

4
Mandalordek

Надеюсь что в игре будет управление стрелочками как в старые добрые))

1
Pavlissimus

Выпустят потом условно бесплатную Diablo 4-2, с обещанием добавить WASD позже.

1
Flosstikss

Только не надо портить то что уже работает

0
Owyn

Доступ к WASD - 10$ в мес)))

-2
Freund Benno

А в диабло 3 на пк они не смогли перекаты сделать. Жопы из руки.

-2