В Diablo 4 на удивление не будет поддержки WASD, что вынуждает геймеров играть либо с мышью, либо с контроллером

Ранее создатели Diablo 4 говорили о своей абсолютной уверенности в продукте перед запуском. По словам арт-директора Джона Мюллера и помощника игрового директора Джо Пипиоры, они многому научились во время последнего теста, а также исправили мелкие недочеты, которые, вероятно, вызвали бы проблемы у игроков. Судя по их комментариям, похоже, что они тщательно проработали каждую мелочь, чтобы запуск Diablo 4 прошел успешно. Однако, похоже, что поддержка WASD была полностью исключена. Стоит отметить, что в Diablo 3 также не было поддержки WASD, но в Diablo Immortal она есть.
Различные источники подтвердили отсутствие поддержки WASD в Diablo 4. Род Фергюсон, исполнительный продюсер франшизы Diablo, также подтвердил это недавно одному из игроков. По его словам, они "очень хорошо осведомлены" об отзывах, но тем временем он рекомендует большинству игроков с проблемами доступности попробовать поддержку контроллера. Отсутствие поддержки WASD вызвало страстную дискуссию в игровом сообществе. Есть те, кто убежден в необходимости поддержки WASD, поскольку управление мышью может быть либо неудобным, либо просто невозможным при определенных условиях. Контроллер может помочь, но он все равно требует таких движений, которые некоторым могут показаться сложными. Есть и те игроки, которые просто обожают WASD-управление, считая его самым простым способом навигации в ролевой игре.
Конечно, есть множество геймеров, которые являются большими сторонниками поддержки контроллеров и не стали бы играть в игры Diablo по-другому. Есть даже те, кто играет только с мышью и находит этот опыт приятным, но есть и множество фанатов, которые просто считают отсутствие поддержки WASD странным решением. Однако, судя по ответу Рода Фергюсона, можно предположить, что Blizzard планирует ввести поддержку WASD позже, иначе он не стал бы использовать слова "пока", рекомендуя поддержку контроллера.
Учитывая, что довольно много геймеров жаловались Blizzard на отсутствие клавиатурного управления, компания, вероятно, сделает все возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее.
В тонну диаблоидов на пк переиграл, и никогда wasd не пользовался, даже удивительно, что кто то через wasd в них играет O_o
Хз кто играет, но это реально не удобно)
Что за бред,а как там по вашему двигаться надо.
мышью
ниче ты выдал))) Всегда в дьяблойды играли мышкой, а не ВАСДом.
Что я читаю и почему они рекомендуют использовать контроллер, я не инвалид? И главный вопрос — почему это тут опубликовано?
Какую только хрень не публикуют перед стартон, но это писец
Что? Есть извращенцы играющие в диаблоиды через WASD? Может быть ещё можно на руле или гитаре от Guitar hero?
wasd в диабло? чтобы скилы прожимать чтоли?
Надеюсь что в игре будет управление стрелочками как в старые добрые))
Выпустят потом условно бесплатную Diablo 4-2, с обещанием добавить WASD позже.
Только не надо портить то что уже работает
Доступ к WASD - 10$ в мес)))
А в диабло 3 на пк они не смогли перекаты сделать. Жопы из руки.