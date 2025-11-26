В Diablo 4 началось мини-событие "Благословение Матери"

С 25 ноября до 2 декабря все игроки Diablo 4 будут получать на 35% больше опыта и на 50% больше золота — эти бонусы перемножаются. Лилит благословляет всех своих детей: прибавка будет действовать для сезонных и вечных миров на всех уровнях мира. Этот бонус суммируется с другими эффектами, так что вы можете максимально ускорить получение опыта за убийство монстров, использовав соответствующие эликсиры и «Урну агрессии».

Воспользуйтесь прибавкой, чтобы с небывалой скоростью открыть уровни боевого пропуска, развить персонажа и перейти на новые уровни мира, пройти сезонный поход и раскрыть весь потенциал нескольких персонажей. Определить, действует ли сей щедрый дар, можно по значку над индикатором опыта: он показывает, что вы получаете больше опыта и золота.

Щедрость Вечной Матери не уступает ее жестокости — когда она решает ее проявить. Разожгите костер, соберите вокруг надежных союзников и с новым рвением отправляйтесь истреблять демонов. Достигните новых высот и получите больше золота и опыта, истребляя врагов с благословения Матери!