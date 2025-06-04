В Diablo 4 началось празднование 2-й годовщины

Возрадуйтесь, странники! Праздник начался!

Прошло два года с тех пор, как вы дали отпор неумолимым силам зла и остановили легионы Лилит. С 20:00 МСК 3 июня до 20:00 МСК 17 июня соберитесь у костра, позовите самых верных товарищей по уничтожению демонов и отметьте событие, выпуская фонтаны крови монстров.

«Грядет Преисподняя», — раздавался хор голосов, но на горизонте по-прежнему занимается заря... Что это — Свет? Или пожар апокалипсиса?

Получайте награды в реликварии события в честь годовщины

В честь годовщины в новом реликварии события появились позолоченные награды. Во время празднования вы можете обменивать накопленные горы золота на эти замечательные награды.

В реликварии события в честь 2-й годовщины вы можете обменивать на золото следующие предметы:

трофей транспорта «Фонарь солнечного огня»;

трофей транспорта «Знамя пылающего рассвета»;

декоративный меч «Воссиятель»;

декоративный двуручный меч «Меч солнечного огня»;

декоративное древковое оружие «Пылающие шипы»;

декоративный лук «Лук пылающего рассвета».

Соберите все предметы из реликвария события в честь 2-й годовщины до 17 июня, чтобы получить броню для транспорта «Пылающий рассвет».

«Благословение Матери» возвращается

Полюбуйтесь горой трофеев — под гневным взглядом Шепчущего древа благословение Матери вернулось в честь годовщины!

Во время празднования годовщины в Санктуарии вы будете получать дополнительный сундук с дарами Древа за подношение мрачных даров. Откройте сундук, чтобы получить дары Древа. Содержимое так же непредсказуемо, как и само Шепчущее древо, — вас ждут награды из «Коллекции хаоса».

Помимо бонусных сундуков, «Благословение Матери» дает на 35% больше опыта и на 50% больше золота (эти бонусы перемножаются). Лилит благословляет всех своих детей: прибавка будет действовать и в сезонном, и в вечном мире на всех уровнях.

Воспользуйтесь этими мощными усилениями, чтобы дать отпор злу в 8-м сезоне «Возвращение Белиала» и одолеть войска великого обманщика.

Желаем вам хорошо повеселиться у праздничного костра.