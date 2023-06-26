В Diablo 4 нашли опасный баг кооператива ©

Пропуск катсцены может привести к смерти — если в кооперативной игре вы пропустите ролик, а ваш напарник нет, то появляется огромный риск умереть от босса. На скриншоте вы можете увидеть пример гибели в катсцене. В Сети растет число жалоб на данный баг. Игроки советуют сразу договариваться с напарником о пропуске катсцен. Это может стать фатальной ошибкой в хардкорном режиме с одной жизнью, поскольку прохождение придется начинать заново.

Неизвестно по какой причине Blizzard не синхронизировала пропуск катсцены в Diablo 4.