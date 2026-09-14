В Diablo 4 почти полностью воссоздадут первую Diablo - игроки снова спустятся из Тристрама в самое сердце Ада

В Diablo 4 появится активность, которая позволит игрокам буквально пройти по следам первой части серии. В рамках 15-го сезона Season of Hell's Legacy Blizzard воссоздаст ключевые моменты предыдущих игр Diablo в современной стилистике и с механиками Diablo 4.

Новая активность получила название Waking Nightmares. Всего разработчики подготовили три типа тематических подземелий, связанных с событиями прошлых частей. Особое внимание уделили Prime Evil Waking Nightmares — они повторяют знаковые эпизоды, связанные с противостоянием Мефисто, Баалу и Диабло.

Но самым масштабным ностальгическим путешествием станет воссоздание первой Diablo. Игроки начнут путь в соборе Тристрама, после чего спустятся в катакомбы, пещеры и наконец попадут в Ад, где им предстоит вновь встретиться с Диабло.

При этом Blizzard не переносит оригинальную игру один в один: знакомые локации и события адаптированы под визуальный стиль и игровой процесс Diablo 4. Активность станет частью сезонной сюжетной линии.