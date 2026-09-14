В Diablo 4 почти полностью воссоздадут первую Diablo - игроки снова спустятся из Тристрама в самое сердце Ада

В Diablo 4 появится активность, которая позволит игрокам буквально пройти по следам первой части серии. В рамках 15-го сезона Season of Hell's Legacy Blizzard воссоздаст ключевые моменты предыдущих игр Diablo в современной стилистике и с механиками Diablo 4.
Новая активность получила название Waking Nightmares. Всего разработчики подготовили три типа тематических подземелий, связанных с событиями прошлых частей. Особое внимание уделили Prime Evil Waking Nightmares — они повторяют знаковые эпизоды, связанные с противостоянием Мефисто, Баалу и Диабло.
Но самым масштабным ностальгическим путешествием станет воссоздание первой Diablo. Игроки начнут путь в соборе Тристрама, после чего спустятся в катакомбы, пещеры и наконец попадут в Ад, где им предстоит вновь встретиться с Диабло.
При этом Blizzard не переносит оригинальную игру один в один: знакомые локации и события адаптированы под визуальный стиль и игровой процесс Diablo 4. Активность станет частью сезонной сюжетной линии.
дурасик, это ты типа не заметил пост об этом же прямо перед твоим???? причём этот пост был на сайте уже как минимум час перед тем как ты решил запостить аналогичный!!!