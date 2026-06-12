В Diablo 4 после убийства 392 млрд монстров игроки почти вдвое чаще выбирают чернокнижника, чем паладина

Дополнение Lord of Hatred к Diablo 4 вышло несколько недель назад, и Blizzard удалось собрать поразительную статистику о том, как игроки проводят время в игре. DLC добавляет два новых класса, чернокнижника и паладина, но эта статистика показывает явного фаворита.

В Твиттере Blizzard поделилась изображением, раскрывающим некоторые ключевые статистические данные игроков по дополнению Lord of Hatred. Мефисто, главный антагонист дополнения, уже убил 704 000 игроков, а игроки убили поразительные 392 миллиарда монстров. Это, безусловно, внушительные цифры, но не совсем удивительные, если учесть, насколько масштабной стала Diablo 4, не говоря уже о том, как быстро некоторые из самых имбалансных билдов в игре могут уничтожать десятки демонов.

Более интересны данные о том, сколько людей выбирают чернокнижника по сравнению с паладином, потому что последний пользуется гораздо большей популярностью. В частности, Blizzard сообщает, что с момента выхода Lord of Hatred было создано 1,4 миллиона паладинов и 2,1 миллиона чернокнижников.

Впрочем, не стоит удивляться, что чернокнижники популярнее паладинов. Чернокнижники — это эффектные заклинатели с крутыми татуировками и рогами на голове, а паладины — это просто тяжелобронированные святые воины, ориентированные на ближний бой. Оба класса в целом были хорошо приняты, но легко понять, какой из них привлечёт больше внимания на стартовом экране.