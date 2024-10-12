В Diablo 4 появился ряд новых скинов по World of Warcraft

Во внутриигровом магазине Diablo 4 появились новые комплекты декоративной брони и оружия для классов, выполненные в дизайне важных персонажей из World of Warcraft.

В продаже доступны облики Короля-лича Артаса, Бвонсамди, Иллидана, Малфуриона Ярость Бури, Гарроша Адского Крика, Джайны Праудмур, Вариана Ринна, Сильваны Ветрокрылой, Кель'таса Солнечного Скитальца, Ксавия и Предвестницы Ксал'атат.

Кроме того, в игру были возвращены средства передвижения "Аш'адар Вестник Рассвета" и "Непобедимый аспект". Стоимость каждого из этих наборов составит ни много ни мало - 2 800 платины (или около 28 долларов США). К сожалению, разработчики не приурочили никаких внутриигровых событий к этим скинам.