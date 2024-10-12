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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 338 оценок

В Diablo 4 появился ряд новых скинов по World of Warcraft

Solstice
Новости

Во внутриигровом магазине Diablo 4 появились новые комплекты декоративной брони и оружия для классов, выполненные в дизайне важных персонажей из World of Warcraft.

В продаже доступны облики Короля-лича Артаса, Бвонсамди, Иллидана, Малфуриона Ярость Бури, Гарроша Адского Крика, Джайны Праудмур, Вариана Ринна, Сильваны Ветрокрылой, Кель'таса Солнечного Скитальца, Ксавия и Предвестницы Ксал'атат.

Кроме того, в игру были возвращены средства передвижения "Аш'адар Вестник Рассвета" и "Непобедимый аспект". Стоимость каждого из этих наборов составит ни много ни мало - 2 800 платины (или около 28 долларов США). К сожалению, разработчики не приурочили никаких внутриигровых событий к этим скинам.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alex Row

чел, там постоянно всякие новые скины появляются- так что, теперь каждый раз эту "новость" будешь постить?

-2
JustA_NiceGuy

Новые не постоянно.

0
антон фекалис

хотят соблазнить игроков WOW, но у них этого не выйдет ведь игроки WOW взрослые 30летние дяденьки у которых голова на плечах и они не пойдут ради скинов тратить доступ

-4
Samson48

как же ты ошибаешься)

2
антон фекалис

я не знаком ни с той ни с этой

-7