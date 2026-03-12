В Diablo 4 стартовал 12-й сезон "Бойня" - с возможностью игры за Мясника

Вчера вечером в Diablo 4 стартовал 12-й сезон "Бойня", главной особенностью которого стала линейка квестов "Познание силы".

Выполняя их, игроки получают возможность на время принимать облик легендарного Мясника. В этой демонической форме нужно утолять жажду крови, уничтожая врагов огромными крюками и зарабатывая сезонную валюту.

Еще одна важная новинка - механика "Серия убийств". Она призвана освежить каждое сражение. Чтобы активировать счетчик, надо быстро и последовательно уничтожать монстров. Всего предусмотрено пять этапов, последний из которых называется "Резня". Таймер нужно постоянно обновлять, иначе серия прервется.

С новой механикой связаны и Окровавленные предметы. Они обладают уникальными свойствами, которые делятся на три категории: "Буйство", "Пир" и "Голод". Эффект зависит от текущей фазы серии убийств.

Также в игре появилось специальное подземелье "Бойня", где нужно расправляться с монстрами именно в роли Мясника. А Окровавленные печати, доступные на уровне сложности "Истязание I", можно использовать перед прохождением кошмарных подземелий.

Разработчики добавили временный бесплатный доступ к классу Паладин. Ранее он был доступен только предзаказавшим дополнение Lord of Hatred. Опробовать персонажа можно до 18 марта, а те, кто купит аддон позже, смогут продолжить игру за уже созданного героя.

Кроме того, в игре проходит кроссовер с Doom: The Dark Ages: убивая особых противников, игроки зарабатывают валюту Тёмных веков и открывают тематические награды. После получения всех бонусов станет доступен портал в город "Забытые врата". В магазине также появились доспехи Палача Рока.