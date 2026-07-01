В Diablo 4 стартовал 14-й сезон: "Самостоятельная игра", новый босс и переработка уникальных предметов меняют правила

Blizzard запустила в Diablo 4 четырнадцатый сезон под названием «Пробуждения смерти». Вместе с ним игра получила крупное обновление 3.1.0, которое добавило новый режим, переработало систему экипировки и внесло масштабные изменения в баланс всех классов.

Главной особенностью сезона стал режим «Самостоятельная игра». В нём полностью отключены кооператив и обмен предметами, поэтому весь прогресс зависит исключительно от действий самого игрока. Для любителей такого формата Blizzard также подготовила отдельную таблицу лидеров.

Ещё одним крупным нововведением стали разрывы Пандемониума — особые временные порталы, где предстоит отражать волны противников ради ценных наград. После прохождения основной сюжетной линии игрокам также станет доступен новый повторяемый босс — Осквернённый Жнец, с которого можно получать уникальные трофеи.

Заметные изменения коснулись и системы добычи. Мифические уникальные предметы больше не являются отдельной категорией редкости: теперь любой уникальный предмет способен получить мифический статус с усиленными характеристиками. Улучшать такое снаряжение можно с помощью Куба Горадрима. Кроме того, все уникальные предметы теперь гарантированно получают два аффикса, что делает сборку билдов более предсказуемой.

Обновление также увеличило максимальный запас золота, расширило возможности крафта, улучшило синхронизацию военных планов в группе и принесло балансные изменения для всех игровых классов, а также сотни исправлений ошибок.

Дополнительно с 30 июня по 7 июля проходит бесплатная неделя класса «чернокнижник»: его можно опробовать и прокачать до 30 уровня. Одновременно в Diablo 4 стартовал кроссовер с Overwatch, в рамках которого за участие в специальном событии игроки смогут получить эксклюзивные косметические награды, включая облики, эмблемы, трофеи и спутника Кирико.