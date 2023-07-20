Diablo 4 06.06.2023
7.7 804 оценки

В Diablo 4 стартовал первый сезон

Simple Jack
Новости

Blizzard запустила первый сезон Diablo 4 под названием «Сезон чумы». Он продлится до середины октября 2023 года.

Новинки сезона:

  • 6 новых уникальных предметов и 7 новых легендарных аспектов;
  • Новый босс — Варшан Поглощенный;
  • Сюжетная цепочка заданий;
  • Предмет «Чумное сердце» и 30 типов чумных сил;
  • Боевой пропуск с косметикой и бонусами для прокачки персонажа;
  • Свитки амнезии для «вечных» персонажей, которые позволяют бесплатно сбросить все очки умений и совершенствования.

На старте сезона игроки раскритиковали разработчиков за нового босса. Варшан Поглощенный оказался слабее «убер Лилит». Монстр имеет фиксированный уровень — на 3-м уровне мира у него 60-й уровень, а на 4-м — 80-й. Из-за этого игрокам достаточно прокачаться до 100 уровня и убить босса без проблем за короткий промежуток времени.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
lllMaks

Путите

1
Mr.DOOM

И очереди огромные,+ если зайти в данж или подземелье у тебя будет долгая загрузка, после которой ты попадешь обратно в опенворлд) Многомиллиардная корпорация не может сделать нормальные сервера xD Майкрософт не зря за нее бьеться)

0
Андрей Енин

Шла 40я минута ожидания входа в игру…)

0
-zotik-

на пс5, за 5 минут защёл. видать там или серверов больше или людей меньше))

0
ScarceAkio

Мдааа… надеюсь многие больше не будут покупать blizzard-выс3ры

-2
ScarceAkio

Вошел, невидимая стена по дороге на аспект подземелье, бесконечные загрузки на выход из подземелья, вылет игры и повторный бесконечный заход…. Близы разорятся скоро с таким подходом

1
Raf9111 ScarceAkio

Эти очереди могут лишь подтвержать то, что близы совсем не разорятся, а как раз наоборот

0
SixAngel ScarceAkio

Причем и к главному квесту невидимая стена. Сервакам видать совсем плохо :)

0
ScarceAkio Raf9111

Ну, это смотря какие у них серваки наверное, не ? Зажали денег на сутки доп серверов на старте сезона ?

0
Givemethedust Raf9111

Ну пойди свечку поставь за здравие своих хозяев

0