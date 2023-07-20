В Diablo 4 стартовал первый сезон

Blizzard запустила первый сезон Diablo 4 под названием «Сезон чумы». Он продлится до середины октября 2023 года.

Новинки сезона:

6 новых уникальных предметов и 7 новых легендарных аспектов;

Новый босс — Варшан Поглощенный;

Сюжетная цепочка заданий;

Предмет «Чумное сердце» и 30 типов чумных сил;

Боевой пропуск с косметикой и бонусами для прокачки персонажа;

Свитки амнезии для «вечных» персонажей, которые позволяют бесплатно сбросить все очки умений и совершенствования.

На старте сезона игроки раскритиковали разработчиков за нового босса. Варшан Поглощенный оказался слабее «убер Лилит». Монстр имеет фиксированный уровень — на 3-м уровне мира у него 60-й уровень, а на 4-м — 80-й. Из-за этого игрокам достаточно прокачаться до 100 уровня и убить босса без проблем за короткий промежуток времени.