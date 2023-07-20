В Diablo 4 стартовал первый сезон

Blizzard запустила первый сезон Diablo 4 под названием «Сезон чумы». Он продлится до середины октября 2023 года.
Новинки сезона:
- 6 новых уникальных предметов и 7 новых легендарных аспектов;
- Новый босс — Варшан Поглощенный;
- Сюжетная цепочка заданий;
- Предмет «Чумное сердце» и 30 типов чумных сил;
- Боевой пропуск с косметикой и бонусами для прокачки персонажа;
- Свитки амнезии для «вечных» персонажей, которые позволяют бесплатно сбросить все очки умений и совершенствования.
На старте сезона игроки раскритиковали разработчиков за нового босса. Варшан Поглощенный оказался слабее «убер Лилит». Монстр имеет фиксированный уровень — на 3-м уровне мира у него 60-й уровень, а на 4-м — 80-й. Из-за этого игрокам достаточно прокачаться до 100 уровня и убить босса без проблем за короткий промежуток времени.
Путите
И очереди огромные,+ если зайти в данж или подземелье у тебя будет долгая загрузка, после которой ты попадешь обратно в опенворлд) Многомиллиардная корпорация не может сделать нормальные сервера xD Майкрософт не зря за нее бьеться)
Шла 40я минута ожидания входа в игру…)
на пс5, за 5 минут защёл. видать там или серверов больше или людей меньше))
Мдааа… надеюсь многие больше не будут покупать blizzard-выс3ры
Вошел, невидимая стена по дороге на аспект подземелье, бесконечные загрузки на выход из подземелья, вылет игры и повторный бесконечный заход…. Близы разорятся скоро с таким подходом
Эти очереди могут лишь подтвержать то, что близы совсем не разорятся, а как раз наоборот
Причем и к главному квесту невидимая стена. Сервакам видать совсем плохо :)
Ну, это смотря какие у них серваки наверное, не ? Зажали денег на сутки доп серверов на старте сезона ?
Ну пойди свечку поставь за здравие своих хозяев