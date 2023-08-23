Об этом со цены Gamescom Opening Night Live 2023 сообщил Род Фергюссон. Несмотря на спад популярности и заинтересованности у проекта ещё осталась большая армия фанатов, которая готова прощать многое.
Игре удалось стать второй самой продаваемой игрой за июль на территории США. Также сегодня показали трейлер нового сезона, который стартует 17 октября.
Сезонным NPC станет Эрис, а в эндгейм контент добавят пять боссов, в рюкзаке появится отдельная вкладка для самоцветов и переработают систему сопротивлений.
В Diablo 4 сыграло более 12 миллионов игроков
Об этом со цены Gamescom Opening Night Live 2023 сообщил Род Фергюссон. Несмотря на спад популярности и заинтересованности у проекта ещё осталась большая армия фанатов, которая готова прощать многое.
Ещё бы статистику, сколько по мима меня в ней остались....Вчера ток 100 лвл получил ( играю без задротства) , и вот с этого момента пошел отсчёт , скок я еще в ней продержусь..