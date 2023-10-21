В Diablo 4 устранены проблемы с конфиденциальностью идентификатора игрока

Blizzard выпустила исправление Diablo 4 патча 1.2.0b для всех платформ, которое, среди прочего, устраняет проблемы конфиденциальности.
Некоторые игроки были обеспокоены своей конфиденциальностью из-за того, что на совместном экране непреднамеренно отображалось полное имя игрока. Вы можете себе представить, что некоторым это не понравилось, и это исправление решает эту проблему.
«Исправлена проблема, из-за которой настоящие имена игроков по умолчанию отображались локально в меню клана», — говорится в официальных примечаниях к выпуску этого исправления.
Другие исправления, включенные в это исправление, представляют собой различные исправления ошибок, а также улучшения стабильности. Также включено исправление, из-за которого боевой пропуск сезона «Кровь» не давал нужного количества платины, а бонусные предметы из коллекции Blizzcon выдавались досрочно и отображали заполнитель. Официальные примечания к обновлению для этого нового исправления Diablo 4 можно найти на официальном форуме Blizzard.
Несколько дней назад стартовал второй сезон игры, «Сезон крови». Помимо запуска второго сезона, Blizzard также выпустила Diablo 4 в Steam. К сожалению, игра мгновенно провалилась на платформе Valve.
да быть Васяном вместо нагибаторадиабло666 как то не очень звучно… да и игра сама уже стала как минимум не очень но ее фиксить не собираются
поплачь полегчает