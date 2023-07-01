В Diablo 4 выбили все самые редкие предметы - всего за месяц с релиза игры

В конце июня дизайнер классов в Diablo 4 Адам Джексон рассказал о самом редком снаряжении в игре. Подобных предметов в ролевом экшене всего шесть, а выпадают они из противников 85-го уровня и выше. Сила каждого элемента редкой экипировки достигает показателя в 820.
Первый редкий предмет в Diablo 4 получили еще 9 июня — им стал шлем «Шутовской гребень». Спустя три дня игрокам удалось выбить еще одну головную защиту «Лик Андариэль», а еще через двое суток — двуручный меч «Предок». Три последних предмета получили буквально недавно — 29 и 30 июня.
Список самых редких предметов в Diablo 4
- Шлем «Шутовской гребень» — игрок из Южной Кореи;
- Шлем «Лик Андариэль» — игрок из Польши;
- Двуручный меч «Предок» — игрок из Китая;
- «Кольцо беззвездных небес» — игрок из Китая;
- Одноручный меч «Вестник рока» — игрок под ником ViZiOnZ333;
- Амулет «Расплавленное сердце Селига» — игрок из Китая.
Для получения редких предметов разработчики Diablo 4 порекомендовали игрокам проходить как можно больше кошмарных подземелий и другого эндгейм-контента. Также шанс выпадения подобного снаряжения определяется игрой в два этапа: будет ли экипировка уникальной и насколько редкой.
Diablo 4 вышла 6 июня 2023 года на РС, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы Deluxe- и Ultimate-изданий игры получили доступ к ролевому экшену на несколько дней раньше — 2 июня.
Вот задротят)))
Китай и почему я не удивлён а?! В них врождён баф на бонус выпада разного редкого лута.
Это называется внимательность и смекалка.
Думаешь менее внимательным людям это же всё выпало, но из-за своей невнимательности они не видели?
В Diablo 2 порой и дольше не все выбивали.
Самое смешное, что в сезоне это будет уже все неактуально и будет нужно заново все это собирать
В списке в основном одни китайцы и корейцы, что не удивительно. Они те еще ноулайферы.)