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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
7.6 1 717 оценок

В Diablo IV пройдет тематическая коллаборация с Overwatch

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Blizzard анонсировала новую коллаборацию между двумя своими франшизами - Overwatch и Diablo IV. В прошлом герои Overwatch уже получали скины из Diablo, но в этот раз все будет наоборот - герои Diablo IV получат скины из Overwatch. Облики, вдохновленные Гэндзи, Жнецом, Бригиттой, Ангелом, Мойрой, Райнхардтом, Кирико и Турбосвином появятся в игре с 30 июня.

Реакция игроков в сети оказалась смешанной. Многие отметили, что официальный арт выглядит странно и словно сгенерирован нейросетью. Кто-то посмеялся, кто-то выразил разочарование качеством, но часть сообщества с интересом ждет обновление. Официальные подробности (точные цены, полные бандлы и дополнительные предметы) Blizzard, скорее всего, раскроет в ближайшее время.

Мероприятия 19 Трейлеры 93
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2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Kamishini1993

Какие же страшные лица, как сельский косплей

ПтирЯ

Давайте сразу с Subverse, чего уж там?