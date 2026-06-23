В Diablo IV пройдет тематическая коллаборация с Overwatch

Компания Blizzard анонсировала новую коллаборацию между двумя своими франшизами - Overwatch и Diablo IV. В прошлом герои Overwatch уже получали скины из Diablo, но в этот раз все будет наоборот - герои Diablo IV получат скины из Overwatch. Облики, вдохновленные Гэндзи, Жнецом, Бригиттой, Ангелом, Мойрой, Райнхардтом, Кирико и Турбосвином появятся в игре с 30 июня.

Реакция игроков в сети оказалась смешанной. Многие отметили, что официальный арт выглядит странно и словно сгенерирован нейросетью. Кто-то посмеялся, кто-то выразил разочарование качеством, но часть сообщества с интересом ждет обновление. Официальные подробности (точные цены, полные бандлы и дополнительные предметы) Blizzard, скорее всего, раскроет в ближайшее время.