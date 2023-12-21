В Diablo IV раздают подарки до 26 декабря

Blizzard сделала подарок всем игрокам Diablo IV к новому году. До 26 декабря во внутриигровом магазине можно получить уникальный скин для маунта — Dragoon’s Path и трофеи. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и пожелали счастливых праздников. Получить подарок можно до 26 декабря, потом он пропадет из магазина.
Напомним, что 5 декабря для Diablo IV вышел патч с хот-фиксами, исправивший множество проблем и багов, которые преследуют игру с самого релиза.
просто супер - очердной шлак в конюшне среди кучи другого шлака.лучше бы думали что делать в игре после 100 уровня- а то по сравнению даже с Д3 как то уныло .чата нет толком,совместной игры нет толком(ну точнее есть только через задницу сделанно)- считай соло игра по факту,лут нужный падает только с 4 боссов,к которым попасть надо кучу унылостей сделкать- а они клоуны броню дарят на коня (который если что то застрянет где то ,то затупит на пустом месте)
самое угарное что в игре так то все эти маунты вообще как козе баян .. тупо негде использовать , это не вовка где ты ехал с ашенвала до степей ..
всмыле не где использовать?- пешочком замудохаешься бегать
вне клиента игры как то можно взять ?