В Diablo IV стартовал 15-й сезон: появились Soul Splinters, Rebirth, новые уникальные предметы и изменения эндгейма

В Diablo IV официально стартовал 15-й сезон Season of Hell’s Legacy («Наследие Ада»). В отличие от предварительных материалов, основное внимание теперь можно сосредоточить не на самом анонсе сезона, а на механиках и системах, которые уже стали доступны игрокам.

Одной из главных новинок стали Soul Splinters — особые осколки, связанные с Великими Злами и другими могущественными сущностями. Они дают персонажу дополнительные свойства и способности, но одновременно накладывают отрицательные эффекты. Игроки могут использовать до трёх Soul Splinters одновременно и улучшать их редкость при помощи Хорадрического куба.

В игру также добавили Waking Nightmares — специальные активности, построенные вокруг знаковых событий и локаций из прошлых частей Diablo. Они включают многоуровневые подземелья, возвращение знакомых областей вроде Den of Evil и отдельные встречи в открытом мире с классическими противниками и боссами.

Ещё одной заметной системой стала Rebirth. Она позволяет перенести персонажа из вечного мира в сезон, сбросив его до первого уровня, но сохранив имя, класс, внешний вид и ряд косметических настроек. Это даёт возможность использовать уже созданного героя вместо обязательного создания нового персонажа с нуля.

Сезон также добавил девять уникальных предметов, вдохновлённых экипировкой из предыдущих игр серии. Среди них вернулись Stone of Jordan, Leoric’s Crown и Messerschmidt’s Reaver. После завершения сезона эти предметы останутся в Diablo IV и будут доступны как сезонным, так и вечным персонажам.

Кроме того, Blizzard внесла изменения в эндгейм, систему War Plans и создание мифических уникальных предметов. Одновременно с запуском сезона стартовали дополнительные активности, связанные с празднованием 30-летия Diablo, включая косметические награды и другие бонусы.