В Diablo IV стартовал седьмой сезон: игру можно опробовать бесплатно до 28 января

В популярной ARPG Diablo IV начался седьмой сезон, который получил название «Сезон ведьмовства». Он будет длиться до 15 апреля и предложит игрокам новые испытания. Основной акцент сезона — загадочный ковен ведьм, охота за головами и новая сюжетная линия, раскрывающая мрачные тайны мира Санктуария.
Blizzard добавила в игру важную функцию — «Оружейную», которая позволяет сохранять и быстро переключаться между заранее настроенными билдами, что значительно упрощает жизнь поклонникам экспериментов с экипировкой.
Blizzard также запустила акцию с 40% скидкой на игру и дополнение Vessel of Hatred, а до 28 января Diablo IV будет доступна для бесплатного тестирования. Это отличный шанс попробовать игру, включая новый класс «Наследник духов», доступный в этом сезоне.
В честь события игра и дополнение Vessel of Hatred доступны со скидкой 40%. Пока акция распространяется только на Battle.net, но, вероятно, в ближайшие дни появится и в Steam.
Сезон зашел играем дальше
Полностью согласен. Diablo продолжает цвести)
Уже ворвался, пока нравится сезон
в стиме нет игры
всё есть
Есть
Напрямую нет. Первый день что-ли? Уже давно всем всё известно.
Спроси мб кто ссылку на инсталяху скинет, если для бесплатной игры
Все там есть, не врите.
Объясните, в чем прикол игры? Пройти компанию и потом гриндить ради гринда? Какая вообще цель?
🤢
path of exile 2 рулит!!!
да кому нужна если есть титан квест
Кому нужен титан квест играют в титан квест)
И че вы тут забыли, если вам не нужна, идите мимо?!