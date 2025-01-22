В Diablo IV стартовал седьмой сезон: игру можно опробовать бесплатно до 28 января

В популярной ARPG Diablo IV начался седьмой сезон, который получил название «Сезон ведьмовства». Он будет длиться до 15 апреля и предложит игрокам новые испытания. Основной акцент сезона — загадочный ковен ведьм, охота за головами и новая сюжетная линия, раскрывающая мрачные тайны мира Санктуария.

Blizzard добавила в игру важную функцию — «Оружейную», которая позволяет сохранять и быстро переключаться между заранее настроенными билдами, что значительно упрощает жизнь поклонникам экспериментов с экипировкой.

Blizzard также запустила акцию с 40% скидкой на игру и дополнение Vessel of Hatred, а до 28 января Diablo IV будет доступна для бесплатного тестирования. Это отличный шанс попробовать игру, включая новый класс «Наследник духов», доступный в этом сезоне.

В честь события игра и дополнение Vessel of Hatred доступны со скидкой 40%. Пока акция распространяется только на Battle.net, но, вероятно, в ближайшие дни появится и в Steam.