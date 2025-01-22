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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 425 оценок

В Diablo IV стартовал седьмой сезон: игру можно опробовать бесплатно до 28 января

butcher69
Новости

В популярной ARPG Diablo IV начался седьмой сезон, который получил название «Сезон ведьмовства». Он будет длиться до 15 апреля и предложит игрокам новые испытания. Основной акцент сезона — загадочный ковен ведьм, охота за головами и новая сюжетная линия, раскрывающая мрачные тайны мира Санктуария.

Blizzard добавила в игру важную функцию — «Оружейную», которая позволяет сохранять и быстро переключаться между заранее настроенными билдами, что значительно упрощает жизнь поклонникам экспериментов с экипировкой.

Blizzard также запустила акцию с 40% скидкой на игру и дополнение Vessel of Hatred, а до 28 января Diablo IV будет доступна для бесплатного тестирования. Это отличный шанс попробовать игру, включая новый класс «Наследник духов», доступный в этом сезоне.

В честь события игра и дополнение Vessel of Hatred доступны со скидкой 40%. Пока акция распространяется только на Battle.net, но, вероятно, в ближайшие дни появится и в Steam.

7
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Niphestotel

Сезон зашел играем дальше

1
JustA_NiceGuy

Полностью согласен. Diablo продолжает цвести)

-1
phenomenalny

Уже ворвался, пока нравится сезон

1
nick nicko

в стиме нет игры

0
rtnrwv

всё есть

-1
Nodas

Есть

1
Glados_pony

Напрямую нет. Первый день что-ли? Уже давно всем всё известно.

0
-zotik-

Спроси мб кто ссылку на инсталяху скинет, если для бесплатной игры

0
Raphtallia

Все там есть, не врите.

0
Dark1994

Объясните, в чем прикол игры? Пройти компанию и потом гриндить ради гринда? Какая вообще цель?

0
Артур Деменко

🤢

-1
211186

path of exile 2 рулит!!!

-2
Альбиберчери

да кому нужна если есть титан квест

-12
-zotik-

Кому нужен титан квест играют в титан квест)

2
Raphtallia

И че вы тут забыли, если вам не нужна, идите мимо?!

1