В файлах Diablo 4 обнаружили пятый уровень мира ©

После завершения кампании Diablo 4 ваша главная цель - пройти путь вверх по уровням мира, чтобы получить лучший лут с более сложных монстров. В настоящее время наивысшим уровнем сложности является уровень мира 4, он же "истязание", но в файлах игры есть сведения о существовании еще одного уровня.



DatamineARPG обнаружил текст и иконку для пятого уровня сложности, которые вписываются в существующее меню сложности Diablo 4. По его словам, он обнаружил маркер, указывающий на подземелье, которое необходимо пройти, чтобы разблокировать уровень.



DatamineARPG также нашел названия для камней, которые еще не доступны в игре. В настоящее время вы можете создавать пять уровней камней, а затем вставлять их в снаряжение для получения небольших бонусов к статам. Хотя в файлах нет информации о шестом уровне, есть названия седьмого и восьмого. Зачем нужны еще более мощные камни? Может быть, чтобы выжить в мире пятого уровня.

Вот текущая разбивка сложности уровня мира:

Уровень мира 1: никаких бонусов

Уровень мира 2: 20% бонус XP, 15% бонус золота с монстров, повышенная сложность врагов

Уровень мира 3: 100% бонус XP, сопротивление игрока к стихиям снижено на 20%, сложность и разнообразие врагов увеличены, могут выпадать священные и уникальные предметы, могут выпадать печати кошмара

Уровень мира 4: 200% бонуса XP, сопротивление игрока к стихиям снижено на 40%, сложность врагов увеличена, могут выпадать старинные и уникальные предметы.

Если Уровень мира 5 продолжит эту схему, он, вероятно, будет рекомендован для игроков максимального уровня (100 уровень) и может ввести совершенно новый тип редких предметов. Возможно, что 5й уровень также станет способом эффективного преодоления 100-го уровня.



Учитывая, что Diablo 4 - полностью сервисная игра, вполне вероятно, что со временем эндгейм будет расширяться. Первый сезон игры и связанный с ним боевой пропуск стартуют в июле, что станет первым шагом в понимании того, в каком направлении Blizzard планирует развивать игру. Похоже, что именно в сезонах будет реализовано большинство новых возможностей игры, включая новые квесты и изменения в том, как вы будете повышать уровень каждого нового сезонного персонажа.



Кроме этого, Blizzard ничего не сказала о дальнейших обновлениях Diablo 4 или о том, будет ли 100-й уровень всегда оставаться максимальным.