В Game Pass скоро добавят Diablo 4 и ряд других игр

Компания Microsoft объявила вторую волну игр, которые получат подписчики Game Pass в марте, начиная с Lightyear Frontier для облака, ПК и консолей и MLB The Show 24. The Quarry появится на консолях 20 марта, за ним последует Evil West 21 марта.
26 марта в раннем доступе на ПК появится Terra Invicta. Diablo 4. Open Roads и Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged выйдут 28 марта, а 1 апреля появится Ark: Survival Ascended для "облака", ПК и Xbox Series X/S. 2 апреля появятся F1 23 и Superhot: Mind Control Delete, завершая первую волну игр.
Как и в каждом месяце, некоторые игры покинут Game Pass. У вас есть время до 31 марта, чтобы поиграть в следующие игры:
Ну и шляпа и это за 3 месяца с начала года что прошло,за что там вообще платить эту подписку в этом гейпасе? Хоть бы одну игру стоящую раз в месяц выкладывали)Или что все как всегда наконец года откладывают?
Маслаче.
Руслан ты уже два бана минимум здесь получил.
Обход банов карается еще большими банами.
какие баны я тут в первые и меня разбанели
Когда Варкрафт в Стиме появится?!
Ток ради Д4 поиграю, пробегу сюжетку и мне хватит за 300р самое оно.