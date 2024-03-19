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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 159 оценок

В Game Pass скоро добавят Diablo 4 и ряд других игр

butcher69
Новости

Компания Microsoft объявила вторую волну игр, которые получат подписчики Game Pass в марте, начиная с Lightyear Frontier для облака, ПК и консолей и MLB The Show 24. The Quarry появится на консолях 20 марта, за ним последует Evil West 21 марта.

26 марта в раннем доступе на ПК появится Terra Invicta. Diablo 4. Open Roads и Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged выйдут 28 марта, а 1 апреля появится Ark: Survival Ascended для "облака", ПК и Xbox Series X/S. 2 апреля появятся F1 23 и Superhot: Mind Control Delete, завершая первую волну игр.

Как и в каждом месяце, некоторые игры покинут Game Pass. У вас есть время до 31 марта, чтобы поиграть в следующие игры:

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
DEDGAMER

Ну и шляпа и это за 3 месяца с начала года что прошло,за что там вообще платить эту подписку в этом гейпасе? Хоть бы одну игру стоящую раз в месяц выкладывали)Или что все как всегда наконец года откладывают?

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Комментарий удален
РикоЧико

Маслаче.
Руслан ты уже два бана минимум здесь получил.

Обход банов карается еще большими банами.

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Русик_96 РикоЧико

какие баны я тут в первые и меня разбанели

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РикоЧико

Когда Варкрафт в Стиме появится?!

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Игромэнс

Ток ради Д4 поиграю, пробегу сюжетку и мне хватит за 300р самое оно.

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