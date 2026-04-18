В грядущем дополнении Lord of Hatred для Diablo 4 Лилит станет вынужденным союзником игрока

В рамках эксклюзивного материала IGN First, посвященного грядущему дополнению Lord of Hatred, для Diablo 4 котрое выйдет 28 апреля на ПК, PlayStation и Xbox, Blizzard Entertainment представила новый синематик, который кардинально меняет восприятие ключевого персонажа вселенной — Лилит. Ролик открывает сцену, где одинокий паладин падает в бездну, в то время как сама Лилит размышляет о судьбе созданного ею мира.

Вместо привычного холодного высокомерия и жажды власти в её монологе звучат совсем иные ноты. Создательница Санктуария скорбит о том, во что превратился её мир, искалеченный бесконечной войной между Небесами и Адом. Она признает суровую правду: Санктуарий не выживет, если кто-то не возьмет его судьбу в свои руки.

В оригинальной сюжетной линии Diablo 4 Лилит позиционировала себя как спасительницу через господство. Теперь же, судя по всему, она претерпевает сложную внутреннюю трансформацию. Ее мотивация всегда была неоднозначной, выходя за рамки традиционного чистого зла. Она выступает против Небес, против Ада и, в конечном счете, за Санктуарий — но исключительно в рамках собственного видения.

Если повелитель ненависти Мефисто олицетворяет чистое разложение и злобу, то Лилит рискует стать чем-то куда более сложным — необходимым злом, которое, возможно, пытается не подчинить человечество, а закалить его. Этот драматический сдвиг в нарративе намекает на то, что в новом дополнении игроков может ждать неожиданный временный союз с Королевой Суккубов.

Новый синематик задает тон всему расширению. Lord of Hatred, по всей видимости, сделает ставку на:

Более глубокую нарративную проработку с акцентом на ключевую роль игрока.

Философское противостояние между контролем, свободой и выживанием.

Возможность неоднозначных альянсов и сомнительных с моральной точки зрения решений.

Разработчики явно намекают, что Лилит, возможно, не была той однозначной злодейкой, какой казалась, а ее сложная моральная дилемма станет центральной темой сюжета.