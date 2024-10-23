В конце октября в Diablo 4 стартует ивент к Хэллоуину с ежедневными наградами

Компания Blizzard анонсировала событие по случаю Хэллоуина в Diablo 4, которое будет проходить с 29 октября по 5 ноября. В течение этого времени игроки смогут получить бесплатные эксклюзивные косметические предметы, заходя в игру каждый день. С 29 октября будет доступен The Recluseʼs Host Mount — превращающий лошадь в зомби, 30 октября — трофей Ichorflame Torch, напоминающий факел в паутине, 31 октября — Recluseʼs Flask, 1 ноября — броня для маунта Reclusive Trappings с паучьими элементами. Если игроки пропустят день, они могут собрать все награды до 5 ноября через внутриигровой магазин.

Кроме косметики, будет представлено новое событие «Мясо или угощение», в котором игроки должны будут активировать святыни в подземельях и получать неожиданные эффекты, иногда приносящие награды, а иногда и дополнительные опасности, такие как появление Мясника.



Недавно выпущенное DLC Diablo 4: Vessel of Hatred получило высокую оценку от журналистов, но подверглось критике со стороны игроков, несмотря на то, что увеличило пиковый онлайн игры до более чем 50 тысяч человек.