Diablo 4 06.06.2023
7.6 461 оценка

В Лондоне открылась первая "адская" кондитерская по мотивам Diablo 4

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Gutsz
Новости

Случилось то, чего так долго жаждали фанаты серии Diablo. Студия Blizzard Entertainment официально выпустила четвертую часть франшизы с открытым миром и новыми битвами с исчадиями ада на землях Санктуария. Разработчики проекта не упустили возможность по-особенному отметить долгожданный релиз Diablo 4 и в честь этого события на улицах Лондона открыли первую в мире "адскую" кондитерскую.

Кондитерская, дизайн которой вдохновлен мрачным сеттингом Diablo 4, расположилась в центральной части лондонского Вест-энда. Снаружи её выделяет только фирменный логотип игры и она кажется достаточно обычным заведениям, где готовят шоколад. По настоящему демоническая атмосфера проявляется внутри, где представлены ужасающе реалистичные шоколадные человеческие черепа и бедренные кости в натуральную величину, доступные для покупки посетителям.

Также в продаже можно найти шоколадные сердца демонов, руны и другие части монстров. Кондитерская отличается не только своим необычным ассортиментом, в ней развернулась целая художественная выставка из шоколада. К сожалению, просуществует такой магазин не долго, он будет открыт всего на один уик-энд.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Blacksmoke1991

Легальный сатанизм.

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Jarvis666

У меня есть друг оттуда, его зовут Альберт, иногда вместе играем. Так вот, он мне утром рассказал, что хочет туда сегодня сходить. Ушëл около 10 часов назад, так и пропал. У меня плохие предчувствия...

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