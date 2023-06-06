В Лондоне открылась первая "адская" кондитерская по мотивам Diablo 4 ©

Случилось то, чего так долго жаждали фанаты серии Diablo. Студия Blizzard Entertainment официально выпустила четвертую часть франшизы с открытым миром и новыми битвами с исчадиями ада на землях Санктуария. Разработчики проекта не упустили возможность по-особенному отметить долгожданный релиз Diablo 4 и в честь этого события на улицах Лондона открыли первую в мире "адскую" кондитерскую.

Кондитерская, дизайн которой вдохновлен мрачным сеттингом Diablo 4, расположилась в центральной части лондонского Вест-энда. Снаружи её выделяет только фирменный логотип игры и она кажется достаточно обычным заведениям, где готовят шоколад. По настоящему демоническая атмосфера проявляется внутри, где представлены ужасающе реалистичные шоколадные человеческие черепа и бедренные кости в натуральную величину, доступные для покупки посетителям.

Также в продаже можно найти шоколадные сердца демонов, руны и другие части монстров. Кондитерская отличается не только своим необычным ассортиментом, в ней развернулась целая художественная выставка из шоколада. К сожалению, просуществует такой магазин не долго, он будет открыт всего на один уик-энд.