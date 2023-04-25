В новом геймплейном трейлере Diablo 4 представлен Некромант ©

Blizzard снова открывает врата Санктуария, чтобы показать нам новое видео о «смертоносных» силах некромантов. Команда описывает некромантов как искусных призывателей, которые используют Сущность Кости, Крови и Тени для создания неудержимых полчищ нежити. Некроманты могут использовать широкий спектр колдовства в бою: от трупных взрывов до заклинаний Книги Мертвых, вплоть до использования тайных техник, позволяющих альтер-эго призывать в бою скелетов-слуг.

Большая гибкость Некроманта делает его одним из самых популярных классов среди старых и новых поклонников серии ARPG от Blizzard. С другой стороны, неслучайно после открытого бета-тестирования Diablo 4 американские разработчики решили ослабить Некроманта, уменьшив урон, наносимый чарами и призванными миньонами, чтобы сбалансировать их способности.

Diablo 4 выйдет 6 июня на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.