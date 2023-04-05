В новом видео Blizzard рассказывает об эндгейме Diablo 4 ©

Сегодня Blizzard представила обзор эндгейма Diablo IV в специальной видеопрезентации, в которой приняли участие несколько ключевых разработчиков.

После завершения кампании в Diablo IV игрокам предстоит пройти подземелье Capstone. Успешное выполнение этого задания открывает новый мировой уровень, который повышает сложность всего мира Санктуария, а также увеличивает опыт и получаемые награды.

Конечно, главной целью эндгейма будет рост силы вашего персонажа. Система парагонов играет в этом отношении ключевую роль, позволяя значительно увеличить глубину и возможности настройки. Игроки смогут вращать доску парагонов, подбирая бонусы, которые им наиболее интересны в зависимости от их стиля игры.

Помимо системы Парагонов, существует также система Кодекса Силы. Кодекс силы содержит Аспекты, обычно получаемые при прохождении подземелий и позволяющие наделять предметы дополнительными эффектами, а также повышать их качество до Легендарного.

Что касается PvE-контента, любое из более чем 120 подземелий, представленных в игре, может быть превращено в Кошмарное подземелье с помощью Сигила. Эти подземелья будут сложнее, интенсивность боев значительно возрастет, а также в них появятся совершенно новые цели по сравнению с обычными подземельями. Кошмарные подземелья становятся еще более особенными благодаря аффиксам, которые добавляют особые условия в контент. Например, аффикс Hellgate будет случайным образом создавать порталы, через которые будут проникать враги из других регионов, что сделает прохождение подземелья еще более сложным.

В эндгейме будет затронут даже окружающий мир. Зоны Helltide - это зоны, где влияние Лилит более выражено, что визуально будет представлено реками красного цвета и падающими с неба метеорами. В результате этого монстры становятся сильнее, но с другой стороны, игроки могут получить осколки, которые можно обменять на тайники, дающие неплохой лут.

Blizzard также придумала систему Tree of Whispers. Игрокам будет предложено выполнить различные задания по всему Санктуарию, и после успеха они получат значимые награды.

В отличие от Diablo III, в игре также доступно PvP. В специальной зоне под названием "Поля ненависти" можно сражаться в режиме "игрок против игрока". Здесь же игроки могут собирать особые осколки, хотя перед использованием их придется очистить. Процесс очищения предупредит других игроков, тем самым стимулируя PvP. Если вы добьетесь успеха и вернете очищенные осколки в город, их можно будет сдать определенным NPC, чтобы получить косметические предметы.

В конце разработчики Blizzard сообщили, что это только начало, поскольку эндгейм Diablo IV и игра в целом получат множество обновлений и дополнений даже после запуска.