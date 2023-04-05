В новом видео Blizzard рассказывает об эндгейме Diablo 4

Сегодня Blizzard представила обзор эндгейма Diablo IV в специальной видеопрезентации, в которой приняли участие несколько ключевых разработчиков.
После завершения кампании в Diablo IV игрокам предстоит пройти подземелье Capstone. Успешное выполнение этого задания открывает новый мировой уровень, который повышает сложность всего мира Санктуария, а также увеличивает опыт и получаемые награды.
Конечно, главной целью эндгейма будет рост силы вашего персонажа. Система парагонов играет в этом отношении ключевую роль, позволяя значительно увеличить глубину и возможности настройки. Игроки смогут вращать доску парагонов, подбирая бонусы, которые им наиболее интересны в зависимости от их стиля игры.
Помимо системы Парагонов, существует также система Кодекса Силы. Кодекс силы содержит Аспекты, обычно получаемые при прохождении подземелий и позволяющие наделять предметы дополнительными эффектами, а также повышать их качество до Легендарного.
Что касается PvE-контента, любое из более чем 120 подземелий, представленных в игре, может быть превращено в Кошмарное подземелье с помощью Сигила. Эти подземелья будут сложнее, интенсивность боев значительно возрастет, а также в них появятся совершенно новые цели по сравнению с обычными подземельями. Кошмарные подземелья становятся еще более особенными благодаря аффиксам, которые добавляют особые условия в контент. Например, аффикс Hellgate будет случайным образом создавать порталы, через которые будут проникать враги из других регионов, что сделает прохождение подземелья еще более сложным.
В эндгейме будет затронут даже окружающий мир. Зоны Helltide - это зоны, где влияние Лилит более выражено, что визуально будет представлено реками красного цвета и падающими с неба метеорами. В результате этого монстры становятся сильнее, но с другой стороны, игроки могут получить осколки, которые можно обменять на тайники, дающие неплохой лут.
Blizzard также придумала систему Tree of Whispers. Игрокам будет предложено выполнить различные задания по всему Санктуарию, и после успеха они получат значимые награды.
В отличие от Diablo III, в игре также доступно PvP. В специальной зоне под названием "Поля ненависти" можно сражаться в режиме "игрок против игрока". Здесь же игроки могут собирать особые осколки, хотя перед использованием их придется очистить. Процесс очищения предупредит других игроков, тем самым стимулируя PvP. Если вы добьетесь успеха и вернете очищенные осколки в город, их можно будет сдать определенным NPC, чтобы получить косметические предметы.
В конце разработчики Blizzard сообщили, что это только начало, поскольку эндгейм Diablo IV и игра в целом получат множество обновлений и дополнений даже после запуска.
Финальный босс на превью?
На такого босса даже некромант не подпишется, ибо слишком ужасно.
друидша.
Донат облик на чародейку
Разработчики D4 рассказывают о том, как они "вери эксайтед", а игроки тем-более)))
мнения разделились. Минусят в основном с пое головного мозга)
Чет я не вижу комментариев сравнений с ПоЕ. А вот дизлайков на роликах по диабло хватает. Особенно популярен ролик c геймпеем от разработчиков.
я хз с какого видео ты дизлайки кидаешь)) Так я про комментарии и ничего не говорил...
Если короче, то опять ходить кругами аж до выхода диабло 5
а что ты ждал от arpg?
Ждем, обещали еще рассказать про сезон, это так сказать эндгейм предсезона.
Система парагон , якобы огромное дерево, но есть небольшой такой нюансик, по сути это не дерево, статы +5 , арморчика там сверху, это на прогрессии персонажа никак не чувствуется, особенно когда мобы становятся сильней.
Им стоило взять пример с Path of exile как надо делать "деревья"
а в пое нет +5 к статам??)) Здесь каждый герой с уникальными навыками, а в пое много билдов с разными персами по сути дублируются. Камни скилов может каждый перс взять. Поэтому и дерево более разветвлённое.
пора уже ПОЕ 2 выходить
думаешь будет прорыв жанре? или новый движок?))
В этом году обещают БЕТУ, но пока без конкретных дат. По хорошему, что бы ПоЕ 2 конкурировала с D4, ей нужно выйти позже в этом или начале следующего года.
Самое главное не говорят, а что с премиум магазином и его ассортиментном или только косметика...