В новом видео про Сезон Конструктов в Diablo 4 создатели показали новинки и паука-компаньона

Вчера Blizzard представила третий сезон Diablo 4, а сегодня мы получили новое видео с подробностями. Студия показывает, что на самом деле ждет любителей посоревноваться с демонами в сезоне Конструктов.
Скоро состоится мероприятие Blizzard, в ходе которого разработчики ответят на вопросы фанатов и подготовят их к Сезону Конструктов. Diablo 4 получит очень много контента, поэтому сегодня было решено устроить большую демонстрацию новых функций, связанных с игрой.
23 января дебютирует Сезон Конструктов Diablo 4 Season of Constructs — следующее крупное обновление игры Blizzard, которое будет предлагаться игрокам бесплатно. Больше заданий, ранее недоступные легендарные предметы, новые механики и испытания ждут поклонников борьбы с ордами демонов.
Создатели подготовили «разветвленную сеть подземных сокровищ», в которой ждет множество опасностей и множество наград. В последних материалах также показана Кросно, загадочная машина, построенная волшебниками — технология должна была придавать форму элементам и помогать людям создавать новые инструменты.
В третьем сезоне Diablo 4 будут представлены Конструкты, то есть монстры, наделенные силой стихий — по ходу сюжета игроки смогут столкнуться с испорченным Сенешалем. Машина станет нашим спутником и поможет нам в бою во время игры. Создатели позволят вам сопоставить своего персонажа с нашим героем, чтобы использовать все его сильные стороны, соревнуясь с другими врагами.
Не плохо