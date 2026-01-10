В понедельник стартует бета-тестирование Башни и таблиц лидеров в Diablo 4

Студия Blizzard объявила о скором начале публичного тестирования новых функций для Diablo 4. В рамках текущего Сезона Божественного вмешательства разработчики готовятся внедрить подземелье под названием Башня и сопутствующую систему рейтинговых таблиц. Доступ к новому контенту откроется для игроков сезонного мира уже в грядущий понедельник, 12 января.

Новая активность Башня представляет собой многоуровневое подземелье с процедурной генерацией, где планировка этажей и виды монстров меняются случайным образом при каждом заходе. Игрокам предстоит сражаться с нарастающей сложностью, пробиваясь к финальному боссу этапа. Для успешного прохождения потребуется не только мощная экипировка, но и тактическое использование пилонов, разбросанных по уровням. Чтобы попасть в Башню, необходимо достичь 2 ранга в сезонном прогрессе и взаимодействовать с Обелиском в Керригаре.

Соревновательный элемент будет реализован через глобальные таблицы лидеров. Система позволит отслеживать самые быстрые и эффективные прохождения, разделяя результаты по классам и составу групп. Blizzard выбрала формат двухнедельных раундов: каждые 14 дней таблица будет обновляться, что позволит изолировать возможные ошибки или эксплойты в рамках одного цикла. После завершения финального раунда доступ к Башне и рейтингам закроется до начала следующего сезона.

Разработчики подчеркивают, что запуск носит статус бета-теста. Команда намерена собирать отзывы сообщества для настройки баланса сложности и плотности монстров. Это особенно актуально на фоне появления в игре класса паладин, который, по мнению некоторых обозревателей, сейчас превосходит остальные классы по силе. Тестирование поможет отладить механики перед их окончательным внедрением в игру и подготовиться к выходу следующего крупного дополнения, релиз которого ожидается в апреле.