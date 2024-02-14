В продаже Diablo 4 появился набор на скакуна за 6 тысяч рублей

Разработчики Diablo 4 продолжают радовать аудиторию широким ассортиментом товаров в их внутреигровом магазине, но при этом, похоже, забывают работать над самой игрой. Вчера в магазине товаров появился очередной способ содрать с вас ваши кровнонажатые - комплект на скакуна "Стеклянная плеть" стоимостью в 5.848 рублей ($64,99).
Что вы получите за эту цену:
Комплект для скакуна "Кости и кристалы"
- Кристаллоносец (транспорт)
- Клетка из костей и кристаллов (броня для транспорта)
- Кристаллический трофей (трофей)
- Знамя костей и кристаллов (трофей)
- 7.000 платины
Вдобавок к этому, на каждый из классов вы сможете докупить собственный престижный комплект брони и предмет для спины "Стеклянная злоба", который стилизован под вышеупомянутую броню для лошади.
- Стеклянный левиафан (варвар, престижные предметы) – 2.600 платины;
- Стеклянный исполин (друид, престижные предметы) – 2.600 платины;
- Стеклянный изверг (некромант, престижные предметы) – 2.600 платины;
- Стеклянное чудище (разбойник, престижные предметы) – 2.600 платины;
- Стеклянный титан (волшебница, престижные предметы) – 2.600 платины.
Конечно же вам не хватит кридитов из набора "Кости и кристалы", что бы выкупить все наборы брони, поэтому вам придется доплатить еще 50 долларов. Итого, сегодняшние новинки обойдутся ценителю-коллекционеру в $119,97 (или 11 тысяч рублей).
Лол, Маунт состоит из 4 частей, то есть, что бы получить полноценный скин, надо купить 4 отдельные части скина. Ну Близы, ну барыги, "просто бизнес, ничего лишнего", мое почтение такой наглости.)
Плашку "я не лох" к нику.
И находятся же недалëкие которые платят за это
Ну есть же недалекие которые любят считать чужие деньги =)
Близарды совсем головой тронулись, продают скины по цене ааа игры
Это цена не за скин а за донат валюту в игре, скин просто бесплатный.
И что ты линкуешь? ты посмотри сколько стоит 5700 платины и пораскинь мозгами. В наборе с конем 7000. Это и выходит 6000р.
5 700 стоит 50 долларов а 7 000 и будут 65 стоить а конь в придачу, так же и с порталами было где выбор цвета в подарок к покупке платины
Именно это я написал, но кто-то видимо из минусящих ваще не умеет в логику =) Тоесть близзы делают подарок к покупке платины - но новостники все переворачивают с ног на голову и байтят детишек на агр =)
Я знаю игры которые дешевле чем этот набор
Ну так есть наборы платины которые стоят 9000+р, это игра сервис как бы с донат валютой.
Платная игра сервис.....Я вот понимаю подобное в бесплатных что бы были деньги для нового контента а платая........
А раньше не так было? Я вот в гилд варс2 играл очень долго, подписки нет - но игру купи - аддоны купи, донат валюта для косметики есть. И таких примеров вагон было с 2000 годов, диабло тут ничего нового не придумала.
Train Sim World 4 - вот где действительно цены высокие
Ну и заголовки, это предложение для тех кто покупает платину - и конь выходит бесплатно - т.е он НИЧЕГО не стоит ибо эта цена и есть как за 7000 платины если ее покупать отдельно.
Прикольно.
Бред платить за виртуальный предмет как за реальный
А в чем разница? Зачем ты за игры тогда платишь?