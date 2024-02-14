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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 129 оценок

В продаже Diablo 4 появился набор на скакуна за 6 тысяч рублей

Solstice
Новости

Разработчики Diablo 4 продолжают радовать аудиторию широким ассортиментом товаров в их внутреигровом магазине, но при этом, похоже, забывают работать над самой игрой. Вчера в магазине товаров появился очередной способ содрать с вас ваши кровнонажатые - комплект на скакуна "Стеклянная плеть" стоимостью в 5.848 рублей ($64,99).

Что вы получите за эту цену:

Комплект для скакуна "Кости и кристалы"

  • Кристаллоносец (транспорт)
  • Клетка из костей и кристаллов (броня для транспорта)
  • Кристаллический трофей (трофей)
  • Знамя костей и кристаллов (трофей)
  • 7.000 платины

Вдобавок к этому, на каждый из классов вы сможете докупить собственный престижный комплект брони и предмет для спины "Стеклянная злоба", который стилизован под вышеупомянутую броню для лошади.

  • Стеклянный левиафан (варвар, престижные предметы) – 2.600 платины;
  • Стеклянный исполин (друид, престижные предметы) – 2.600 платины;
  • Стеклянный изверг (некромант, престижные предметы) – 2.600 платины;
  • Стеклянное чудище (разбойник, престижные предметы) – 2.600 платины;
  • Стеклянный титан (волшебница, престижные предметы) – 2.600 платины.

Конечно же вам не хватит кридитов из набора "Кости и кристалы", что бы выкупить все наборы брони, поэтому вам придется доплатить еще 50 долларов. Итого, сегодняшние новинки обойдутся ценителю-коллекционеру в $119,97 (или 11 тысяч рублей).

-10
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Samson48

Лол, Маунт состоит из 4 частей, то есть, что бы получить полноценный скин, надо купить 4 отдельные части скина. Ну Близы, ну барыги, "просто бизнес, ничего лишнего", мое почтение такой наглости.)

5
Oscilograf
Что вы получите за эту цену:

Плашку "я не лох" к нику.

3
Punisher1

И находятся же недалëкие которые платят за это

2
Serpentrage

Ну есть же недалекие которые любят считать чужие деньги =)

-5
-zotik-
1
nodas

Близарды совсем головой тронулись, продают скины по цене ааа игры

1
Serpentrage

Это цена не за скин а за донат валюту в игре, скин просто бесплатный.

-2
Solstice Serpentrage
0
Serpentrage Solstice

И что ты линкуешь? ты посмотри сколько стоит 5700 платины и пораскинь мозгами. В наборе с конем 7000. Это и выходит 6000р.

-2
Denya_007 Serpentrage

5 700 стоит 50 долларов а 7 000 и будут 65 стоить а конь в придачу, так же и с порталами было где выбор цвета в подарок к покупке платины

2
Serpentrage Denya_007

Именно это я написал, но кто-то видимо из минусящих ваще не умеет в логику =) Тоесть близзы делают подарок к покупке платины - но новостники все переворачивают с ног на голову и байтят детишек на агр =)

-1
Лобо

Я знаю игры которые дешевле чем этот набор

1
Serpentrage

Ну так есть наборы платины которые стоят 9000+р, это игра сервис как бы с донат валютой.

0
Лобо Serpentrage

Платная игра сервис.....Я вот понимаю подобное в бесплатных что бы были деньги для нового контента а платая........

1
Serpentrage Лобо

А раньше не так было? Я вот в гилд варс2 играл очень долго, подписки нет - но игру купи - аддоны купи, донат валюта для косметики есть. И таких примеров вагон было с 2000 годов, диабло тут ничего нового не придумала.

0
Denya_007

Train Sim World 4 - вот где действительно цены высокие

1
Serpentrage

Ну и заголовки, это предложение для тех кто покупает платину - и конь выходит бесплатно - т.е он НИЧЕГО не стоит ибо эта цена и есть как за 7000 платины если ее покупать отдельно.

0
Алексей Алишев

Прикольно.

-2
жифорсник

Бред платить за виртуальный предмет как за реальный

-3
Samson48

А в чем разница? Зачем ты за игры тогда платишь?

-1