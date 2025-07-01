В PS Plus стартовала бесплатная раздача Diablo 4

Ролевой экшен Blizzard появился в подписке Sony через два года после релиза

Подписчикам базового тарифного плана PlayStation Plus стала доступна для скачивания июльская подборка игр. До 4 августа пользователи могут бесплатно скачать три тайтла, включая Diablo 4 от Blizzard Entertainment.

Новинки PS Plus Essential:

Diablo 4 | PS5, PS4;

The King of Fighters XV | PS5, PS4;

Jusant | PS5;

Ранее Blizzard Entertainment раскрыла подробности девятого сезона Diablo 4, который получил название «Грехи хорадримов». Контентное обновление про Астарота выйдет уже 1 июля.

Также в PS Store проходит распродажа «Полугодовые предложения». Пользователям до 3 июля доступны свыше 3 тыс. игр и дополнений со скидками до 70%. Первую скидку, например, получила Black Myth: Wukong.