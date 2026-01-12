В сеть просочилась предполагаемая карта нового региона Diablo 4: Lord of Hatred

В сети появилось изображение, которое, возможно, демонстрирует карту Сковоса — нового региона из грядущего дополнения Diablo 4: Lord of Hatred. Несмотря на официальное подтверждение того, что расширение перенесет игроков в этот ранее невиданный мир, Blizzard не раскрывала расположение подрегионов, и подлинность утечки пока не подтверждена.

Сковос известен в мифологии серии как место рождения нефалем и цивилизации Аскари, родины класса Амазонка. Ранее регион лишь упоминался в лоре, но никогда не становился игровой зоной. Новое изображение, опубликованное пользователем SheWhoHates через немецкий сайт GameStar, показывает Сковос с семью подрегионами: Филиос, Темис, Ликандер, Атулуа, Атанос, Селестия и Скартара. Если карта окажется подлинной, это станет первой полной визуализацией региона в игре.

Сравнение с официальной схемой для механики War Plans указывает на значительное сходство, что может подтверждать правдоподобность утечки. На новой карте острова Филиос, Ликандер и Скартара объединены в один взаимосвязанный регион с добавлением четырех новых локаций, что сильно отличается от предыдущих описаний и справочника The Book of Lorath.

Blizzard пока не комментирует изображение. С выходом дополнения Lord of Hatred 28 апреля игрокам предстоит узнать точные детали карты, а также познакомиться с новым игровым классом и другими особенностями DLC.

Фанаты уже обсуждают утечку на Reddit и форумах, внимательно изучая каждый подрегион и строя предположения о квестах, монстрах и сюжетных линиях. Если карта окажется настоящей, Сковос станет крупнейшим и самым интригующим регионом Diablo 4 на сегодняшний день.