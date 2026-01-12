В сеть просочилась предполагаемая карта нового региона Diablo 4: Lord of Hatred

В сети появилось изображение, которое, возможно, демонстрирует карту Сковоса — нового региона из грядущего дополнения Diablo 4: Lord of Hatred. Несмотря на официальное подтверждение того, что расширение перенесет игроков в этот ранее невиданный мир, Blizzard не раскрывала расположение подрегионов, и подлинность утечки пока не подтверждена.
Сковос известен в мифологии серии как место рождения нефалем и цивилизации Аскари, родины класса Амазонка. Ранее регион лишь упоминался в лоре, но никогда не становился игровой зоной. Новое изображение, опубликованное пользователем SheWhoHates через немецкий сайт GameStar, показывает Сковос с семью подрегионами: Филиос, Темис, Ликандер, Атулуа, Атанос, Селестия и Скартара. Если карта окажется подлинной, это станет первой полной визуализацией региона в игре.
Сравнение с официальной схемой для механики War Plans указывает на значительное сходство, что может подтверждать правдоподобность утечки. На новой карте острова Филиос, Ликандер и Скартара объединены в один взаимосвязанный регион с добавлением четырех новых локаций, что сильно отличается от предыдущих описаний и справочника The Book of Lorath.
Blizzard пока не комментирует изображение. С выходом дополнения Lord of Hatred 28 апреля игрокам предстоит узнать точные детали карты, а также познакомиться с новым игровым классом и другими особенностями DLC.
Фанаты уже обсуждают утечку на Reddit и форумах, внимательно изучая каждый подрегион и строя предположения о квестах, монстрах и сюжетных линиях. Если карта окажется настоящей, Сковос станет крупнейшим и самым интригующим регионом Diablo 4 на сегодняшний день.
Обнова обещает быть добротной, но слишком дорого, одно длц стоит как 2 пое -_-
ПоЕ вообще бесплатной должна быть. За такое деньги отдавать это то ещё извращение. А Diablo качественная игра, для неё не жалко.
Напомни сколько анимаций у формы медведя у друида сделала маленькая инди студия Близард?)
ЛОЛ.. вот ты клоун!
Игра - унылый 💩🤢. ПоЕ 2 лучше во всём, но суперфаны-калоеды D4 уже бегут в комменты с истерикой. Когда в игре приходится жать больше одной кнопки — это внезапно «слишком сложно».
скорее казуальная, это ласт эпок можно унылым называть)
пое 2 больше про задротство и хардкор
в начале дайте скидку для владельцев первого длц а потом посмотрим