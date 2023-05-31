Diablo 4 06.06.2023
7.7 411 оценок

В сети появился расширенный синематик Diablo IV - "Встреча Инария и Лилит"

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Solstice
Новости

Сегодня Blizzard открывала игрокам возможность скачать предварительную версию клиента Diablo IV, а
вместе с тем датамайнеры смогли покопаться в файлах игры и обнаружить там новый синематик.

В файлах игры был обнаружен восьми минутный ролик, который является более расширенной версией сюжетного трейлера, который Blizzard публиковали на выставке The Game Awards во время анонса даты релиза игры.

Далее вы можете посмотреть его с дубляжом на русском языке. Внимание - огромные спойлеры!.

Напоминаем вам, что релиз Diablo 4 состоится 2 июня для владельцев расширенного издания и 6 июня для остальной массы игроков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
OnlyWatch

На фоне последнего синематика Близзов по Dragonflight к WoW, этот очень крутой вышел. Можно даже сказать, в духе старой Близзард.

6
Mankun

Да крутой синематик, кино так не снимают.

7
AIM WP

интересно было бы сюжетику глянуть (а фильмец вышел бы хороший)

3
Flosstikss

Смотреть не буду пройду в пятницу и увижу сам)

1