В сети появился расширенный синематик Diablo IV - "Встреча Инария и Лилит"

Сегодня Blizzard открывала игрокам возможность скачать предварительную версию клиента Diablo IV, а
вместе с тем датамайнеры смогли покопаться в файлах игры и обнаружить там новый синематик.
В файлах игры был обнаружен восьми минутный ролик, который является более расширенной версией сюжетного трейлера, который Blizzard публиковали на выставке The Game Awards во время анонса даты релиза игры.
Далее вы можете посмотреть его с дубляжом на русском языке. Внимание - огромные спойлеры!.
Напоминаем вам, что релиз Diablo 4 состоится 2 июня для владельцев расширенного издания и 6 июня для остальной массы игроков.
На фоне последнего синематика Близзов по Dragonflight к WoW, этот очень крутой вышел. Можно даже сказать, в духе старой Близзард.
Да крутой синематик, кино так не снимают.
интересно было бы сюжетику глянуть (а фильмец вышел бы хороший)
Смотреть не буду пройду в пятницу и увижу сам)