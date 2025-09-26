В Steam на выходных бесплатно доступны три игры, включая Diablo 4 и Rematch

В Steam стартовали традиционные бесплатные выходные, и на этот раз пользователям предлагается опробовать сразу три проекта: Rematch, PGA TOUR 2K25 и Diablo 4. Играть можно бесплатно до 29 сентября 20:00 по московскому времени.

Rematch — мультиплеерный футбольный симулятор с матчами формата «5 на 5», где игрок управляет одним футболистом, а не всей командой. Разработкой занималась студия Sloclap, известная по экшену Sifu. Игра получила около 70% положительных отзывов, доступна в России и переведена на русский язык.

PGA TOUR 2K25 — свежая часть серии спортивных симуляторов от 2K и HB Studios. Она предлагает участие в трёх престижных мейджорах: PGA Championship, U.S. Open и The Open Championship. У проекта 68% положительных отзывов, но он недоступен в России и не имеет локализации.

Diablo 4 — мрачная Action/RPG от Blizzard Entertainment. Недавно в игре стартовал 10-й сезон «Инфернальный хаос» с новыми заданиями, предметами и боевым пропуском. Рейтинг проекта — 65%. Игра переведена на русский язык, однако в России приобрести её нельзя.